IL PISELLINO È MIO E LO GESTISCO IO - IL DAVID DI MICHELANGELO FINISCE AL CENTRO DI UNA NUOVA POLEMICA: IL MARCHIO PARIGINO LONGCHAMP HA MESSO L’IMMAGINE DEL CELEBERRIMO PENE DELLA STATUA IN PRIMO PIANO, SU UNA BORSA, PER OMAGGIARE L’OPERA - MA LA DIRETTRICE DELLA GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE, CECILIE HOLLBERG, SI E' INCAZZATA: “RITENGO CHE SIANO ASSOLUTAMENTE FUORI LEGGE. FAREMO CAUSA…”

L’immagine del David di Michelangelo continua a far discutere. Dopo la vicenda della scuola americana in Florida che ha cacciato la preside per aver mostrato agli studenti la foto del capolavoro michelangiolesco e la censura scozzese delle nudità della scultura da un poster pubblicitario nella metropolitana di Glasgow, alla vigilia di Pitti Uomo arriva l’annuncio di un’edizione limitata di borse che ha come protagonista proprio il particolare intimo dell’opera d’arte custodita alla Galleria dell’Accademia di Firenze.

È questo, infatti, l’omaggio con cui il marchio parigino di pelletteria Longchamp vuole celebrare la riapertura, il prossimo 13 giugno, della sua boutique fiorentina «a due passi dal Duomo e dalla Galleria degli Uffizi», in Via Roma.

«Un uso non autorizzato»

Interpellata sulla vicenda la direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze Cecilie Hollberg, dice di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito all’iniziativa. «L’uso dell’immagine del David di Michelangelo — spiega — in questo caso non è stato autorizzato dalla direzione della Galleria dell’Accademia di Firenze. Nessuno ha fatto domanda, quindi ritengo che siano assolutamente fuori legge e di conseguenza provvederemo con l’avvocatura dello Stato a indire una causa.

Tanto più alla luce della recentissima sentenza del Tribunale di Firenze che ha riconosciuto alla Galleria dell’Accademia non solo il diritto patrimoniale per l’uso non autorizzato dell’immagine del David ma anche quello all’immagine in quanto rappresenta l’identità culturale degli italiani e la memoria storica del paese non può essere ridotta a questo».

