PISSING WITH A VIEW – STANCHI DEI CESSI BUI E TRISTI? ANDATE A CAG*** IN NORVEGIA DOVE C’È IL BAGNO PUBBLICO PIÙ BELLO DEL MONDO: DUE ARCHITETTI HANNO COSTRUITO UNA BELLA STRUTTURA ADIBITA A SERVIZIO IGIENICO CHE GODE DI UN PANORAMA MOZZAFIATO – PER UNA VOLTA STARETE SULLA TAZZA SENZA GUARDARE IL CELLULARE…(VIDEO)

DAGONEWS

bagno pubblico in norvegia 8

La regione scandinava è nota per la sua natura mozzafiato, le persone amichevoli e l'architettura elegante e minimalista.

Ma a Ureddplassen, in Norvegia si sono superati perché hanno creato quello che potrebbe essere incoronato come il bagno più bello del mondo. Quella che sembra un'installazione artistica o un laboratorio di alta tecnologia altro non è che un bagno, progettato dagli architetti Marit Justine Haugen e Dan Zohar di Oslo.

bagno pubblico in norvegia 6

Dopo tutto, chi vuole andare in un bagno scuro e deprimente quando puo' godersi un panorama come questo? Per una volta mentre siete seduti sopra un cesso non starete con la testa china sul cellulare.

bagno pubblico in norvegia 7 bagno pubblico in norvegia 1 bagno pubblico in norvegia 10 bagno pubblico in norvegia 12 bagno pubblico in norvegia 11 bagno pubblico in norvegia 13 bagno pubblico in norvegia 14 bagno pubblico in norvegia 15 bagno pubblico in norvegia 16 bagno pubblico in norvegia 17 bagno pubblico in norvegia 18 bagno pubblico in norvegia 2 bagno pubblico in norvegia 3 bagno pubblico in norvegia 4 bagno pubblico in norvegia 5 bagno pubblico in norvegia 9