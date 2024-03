IL PITONE? UN PO’ COJONE! – VICINO PISA UN SERPENTONE LUNGO 3 METRI DI 20 KG SI È MANGIATO UN POLLO CON TUTTA LA CONFEZIONE DI PLASTICA CHE LO AVVOLGEVA. PORTATO D'URGENZA IN CLINICA, IL PITONE, CHE HA RUBATO LA CENA AL SUO PADRONE, È STATO SALVATO CON UN INTERVENTO CHIRURGICO - "CON UNA GASTROSCOPIA SIAMO RIUSCITI A RIMUOVERE LA VASCHETTA..."

Estratto dell’articolo di Margherita Cecchin per www.repubblica.it

Mentre si prepara la cena può capitare, se si ha animali in casa, di lasciarla distrattamente alla loro portata. La carne a scongelare può diventare così un facile obiettivo per i gatti che arrivano ovunque o per i cani, che aspettano sempre che cada qualcosa dalla tavola.

Stavolta però l’autore del furto, che non ha quattro zampe ma striscia per muoversi, è riuscito a rubare le cosce di pollo del padrone ma ha mangiato anche la vaschetta plastica. E da lì è scattato l'allarme. Protagonista della disavventura a lieto fine è un pitone, un esemplare femmina lungo oltre 3 metri per un peso di circa 20 kg.

Sottoposto ad un delicato intervento, riuscito con successo alla clinica San Minianimal di San Miniato (Pisa), i veterinari nei giorni scorsi hanno salvato la vita al lungo serpente che, nel gustare il contenuto, ha ingerito pure tutta la confezione di polistirolo.

Portato d’urgenza dal suo padrone, per la clinica in provincia di Pisa non capita tutti i giorni di dover intervenire su animali del genere. “Con una gastroscopia siamo riusciti a rimuovere la vaschetta - racconta Sara Lelli, direttrice sanitario della clinica - l’intervento si è svolto con la collaborazione del dottor Daniele Petrini, specializzato in animali non convenzionali”. […]