PITT STOP - FINITE LE FERIE DI BRAD PITT IN ALTO ADIGE - IL DIVO È ARRIVATO IN MOTO ALL’AEROPORTO: BAGNO DI FOLLA PER LA PARTENZA – L’ATTORE ERA ARRIVATO A BORDO DEL SUO JET PRIVATO LUNEDÌ, COGLIENDO DI SORPRESA DIPENDENTI E PASSEGGERI DELL’AEROPORTO. NESSUNA INDISCREZIONE È FILTRATA SULLA DESTINAZIONE DELLA SUA BREVE VACANZA, SE NON UN SELFIE PUBBLICATO DA MAURO CORONA…

Estratto dell’articolo di Chiara Currò Dossi per www.corriere.it

BRAD PITT IN ALTO ADIGE

Della sua passione per le due ruote, Brad Pitt non ha mai fatto mistero. Ma che avesse in programma una vacanza in Alto Adige, per assaporarne le curve in moto, è stata la rivelazione di sabato quando è arrivato all’aeroporto di Bolzano a bordo di una Bmw Gs. […] «I love the Dolomites», «amo le Dolomiti», è stata l’unica frase pronunciata davanti alle telecamere.

brad pitt e mauro corona al lago di misurina

Ad attenderlo, una folla di fan in visibilio attraverso la quale, svuotato il bauletto della moto, ha cercato di farsi largo, scortato dalla polizia. Non senza concedersi a diversi selfie con i bolzanini. […] Pitt era arrivato a bordo del suo jet privato lunedì, cogliendo di sorpresa dipendenti e passeggeri dell’aeroporto. Nessuna indiscrezione è filtrata sulla destinazione della sua breve vacanza, se non un selfie pubblicato dall’alpinista friulano Mauro Corona, al lago di Misurina, nel Bellunese. Classica e amatissima meta motociclistica. […]