Gli ospiti degli hotel di Las Vegas potranno presto ordinare un kit per vedere il porno con la realtà aumentata, grazie a un robottino che lo consegnerà direttamente in camera. VR Bangers ha collaborato con numerosi hotel di Las Vegas per offrire porno come servizio in camera: costerà 49,99 dollari al giorno e includerà un visore “completamente disinfettato”.

Discreti robot per le consegne raggiungeranno gli hotel e consegneranno furtivamente una “scatola”: la società afferma di avere attualmente una flotta di cinque robot su Las Vegas, ma molti altri dovrebbero entrare in funzione nei prossimi mesi.

«Alcuni hotel non vogliono essere associati al porno anche se danno la possibilità di vedere film sulla TV dell'hotel, il che è un’ipocrisia, perché qual è la differenza – ha detto Daniel Abramovich, CEO di VR Bangers - L'idea di utilizzare i robot è semplicemente impeccabile e ha cambiato tutto. Le camere d'albergo non devono archiviare il nostro porno VR, il servizio diventa completamente volontario e puoi comunque ricevere le tue scene di sesso VR preferite direttamente nella tua camera d'albergo». Alcuni porno sono progettati per sostituire lo sfondo dei film con quello della stanza d'albergo per offrire agli spettatori un livello di immersione ancora maggiore.

