PIU' CHE PETI, PETARDI - UN UOMO CHE VIVE IN UGANDA RIESCE A UCCIDERE TUTTI GLI INSETTI SCOREGGIANDO, DICE LUI, FINO A UNA DISTANZA DI 10 CHILOMETRI - È DIVENTATO UNA CELEBRITÀ E ORA I PRODUTTORI DI REPELLENTI VOGLIONO STUDIARE LE PROPRIETÀ DEI SUOI GAS INTESTINALI – INTERVISTATO DAL “SUN”, HA SPIEGATO: “MANGIO COME CHIUNQUE ALTRO, IL MIO ODORE È NORMALE E PURE I MIEI PETI, MA…”

Da www.tgcom24.mediaset.it

joe rwamirama – l'uomo che uccide le zanzare con le scoregge.

Nel suo quartiere gode della considerazione di tutti. Joe Rwamirama, 48 anni, vive a Kampala, in Uganda, e sostiene di uccidere tutti gli insetti, fino a una distanza di 10 chilometri, grazie a un insetticida naturale: i gas intestinali. Rwamirama però è rispettoso delle persone che lo circondano e, raccontano i tabloid inglesi, emette i peti killer solo in presenza di zanzare.

"Sono un uomo normale e faccio il bagno tutti i giorni, i miei peti sono come tutti gli altri ma sono pericolosi solo per i piccoli insetti e soprattutto per le zanzare", ha raccontato con orgoglio ai media locali. Un suo vicino ha spiegato di "usare" Rwamirama come repellente naturale portandolo con sé quando deve andare in zone malariche.

