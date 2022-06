27 giu 2022 19:27

PIU' CHE "ZERO COVID" IN CINA SI PREPARANO A "ZERO VITA" - LE AUTORITA' DI PECHINO HANNO ANNUNCIATO CHE LA RIGIDA POLITICA ATTUATA PER CONTENERE IL VIRUS POTREBBE RESTARE IN VIGORE PER I PROSSIMI CINQUE ANNI - L'AVVISO, PUBBLICATO LUNEDì DAL "BEJING DAILY", HA PROVOCATO ENORME RABBIA TRA I RESIDENTI, CHE SI SONO SFOGATI SUI SOCIAL - E, DOPO POCHE ORE, IL RIFERIMENTO AI "5 ANNI" E' SCOMPARSO...