PIÙ CANNA E MENO COCA - ALKIVIADES DAVID, L'EREDE MILIARDARIO DELLA FORTUNA DELLA COCA-COLA, ARRESTATO SULL'ISOLA CARAIBICA DI SAINT KITTS DOPO CHE PIÙ DI 900MILA STERLINE DI CANNABIS SAREBBERO STATI TROVATI A BORDO DEL SUO JET PRIVATO CHE OSPITAVA IL SOCIO D'AFFARI CHASE ERGEN E L'ATTORE JONATHAN RHYS MEYERS…

alkiviades david 5

L'erede miliardario della fortuna della Coca-Cola sarebbe stato arrestato sull'isola caraibica di Saint Kitts dopo che più di 900.000 sterline di cannabis sarebbero stati trovati a bordo del suo jet privato.

Alkiviades David - noto come Alki David - è stato arrestato all'aeroporto Robert L. Bradshaw International dopo che i funzionari doganali hanno scoperto circa 5.000 piante di cannabis sull'aereo.

cannabis e coca cola

David era volato in St Kitts con il collega socio d'affari miliardario Chase Ergen, 66 anni, e l'attore Jonathan Rhys Meyers. Sono stati trattenuti per diverse ore, prima di essere arrestati giorni dopo, quando hanno cercato di lasciare l'isola. David ha affermato che le piante erano "tutte canapa" e facevano parte di una nuova impresa per "sviluppare un business legale della cannabis" nei Caraibi orientali.

alkiviades david 4

Funzionari della Polizia di San Cristoforo e Nevis hanno dichiarato al Daily Expressche David ed Ergen sono stati accusati di possesso di droghe controllate e importazione di un farmaco controllato nella federazione.

