L'ANTITRUST STANGA AMAZON CON UNA MULTA DA 1,12 MILIARDI PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE - IL GRUPPO DI BEZOS AVREBBE DISCRIMINATO I VENDITORI CHE NON USAVANO I SUOI DEPOSITI E CORRIERI, NON GARANTENDO ADEGUATA VISIBILITA' ALLE LORO OFFERTE - PER RIPRISTINARE IMMEDIATAMENTE LE CONDIZIONI CONCORRENZIALI, L'AUTORITA' HA IMPOSTO AD AMAZON MISURE COMPORTAMENTALI CHE SARANNO SOTTOPOSTE AL VAGLIO DI UN MONITORING TRUSTEE… (E' LA SANZIONE ANTITRUST PIU' ALTA MAI DATA AD AMAZON)