7 feb 2022 20:08

PIÙ CHE HOTEL PER LA QUARANTENA SONO DEI LAGER – GLI ATLETI RISULTATI POSITIVI ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO DENUNCIANO LE CONDIZIONI IN CUI SONO COSTRETTI A VIVERE NEGLI ALLOGGI ADIBITI A COVID HOTEL: POCO CIBO, PASTI NON COMMESTIBILI E NESSUNA ATTREZZATURA PER L’ALLENAMENTO – A SMERDARE I CINESI È SOPRATTUTTO L’ATLETA RUSSA DI BIATHLON VALERIA VASNETSOVA CHE HA DENUNCIATO COME STIA PERDENDO PESO E…