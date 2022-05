1 mag 2022 08:42

PIÙ CHE UN “TORY”, UN PORCELLO! – IL DEPUTATO BRITANNICO CONSERVATORE NEIL PARISH, SOSPESO DAL PARTITO PER AVER SPIPPOLATO UN VIDEO PORNO IN PARLAMENTO, HA CONFERMATO DI “AVER VISTO IL FILMATO PER SBAGLIO” E HA PARLATO DI “UN MOMENTO DI FOLLIA” (ORA SI DICE COSI') - DUE COLLEGHE HANNO RIFERITO DI AVERLO VISTO GUARDARE CONTENUTI PER ADULTI SUL SUO TELEFONO MENTRE ERA SEDUTO VICINO A LORO IN AULA...