Riccardo Caponetti per www.repubblica.it

Un ratto nel bagno della nuova casa a Marranella, non proprio l'accoglienza migliore per una giovane coppia appena arrivata nel quartiere. "Il mio compagno mentre andava in bagno ha visto una coda che si muoveva sotto la tavoletta. Era spaventato, l'ha abbassata subito e ha scaricato l'acqua". Ylenia è turbata, era a lavoro quel momento, ma l'idea che un roditore possa risalire le tubature e uscire dal water la destabilizza. "Ho paura, non mi era mai capitato" , scrive sul gruppo Facebook Comitato di quartiere Torpignattara, per chiedere consigli su come agire. Ognuno racconta la propria esperienza, suggerendo ad Ylenia di rivolgersi ad esperti, aziende o privati.

Aducta Disinfestazioni, impresa del settore, racconta una realtà preoccupante: "A Roma - spiega Danilo Lerani, rappresentante della ditta - ci sono più di 10 milioni di esemplari di topi nascosti, circa 7 individui per ogni abitante. Da un'analisi fatta tramite i nostri gestionali, è emerso che negli ultimi 60 giorni abbiamo ricevuto oltre 400 segnalazioni, spesso correlate a richiesta di intervento urgente".

Le chiamate arrivano da attività commerciali, soprattutto del mondo ristorazione, ma anche da "diversi enti sanitari, tra cui ospedali e cliniche private. Indicativamente facciamo una media di almeno una o due richieste al giorno di intervento urgente da parte di strutture sanitarie".

Lerani aggiunge che adesso "anche diversi siti appartenenti ad enti statati e comunali stanno richiedendo sopralluoghi ed interventi, segno evidente del fatto che non si può più ignorare questo enorme problema". Da anni infattila capitale è alle prese con questa questione. Nel 2020 la giunta Raggi avviò una gara da 250 mila euro per interventi di derattizzazione.

"Invece di favorire le multinazionali dovrebbero agevolare le realtà meno grandi. Bisognerebbe dividere il territorio in sezioni, con piccole società pronte a intervenire subito", sostengono da Laziale Derattizzazione, un'azienda che "si occupa solo di roditori da 40 anni a Roma".

Nei sanitari delle case hanno svolto 3-4 interventi negli ultimi mesi e secondo loro i veleni che circolanonei negozi " non eliminano i topi, che ormai si sono abituati a prodotti con principi attivi così bassi. Servono le sostanze che hanno solo i professionisti". Il telefono di Daniele Lattanzi di Prontointerventoh24 squilla tutti i giorni: "Il periodo caldo che va da maggio a ottobre è quello in cui circolano maggiormente, d'inverno, essendo mammiferi, non escono. In più d'estate, con meno piogge, riescono a muoversi con facilità. Oppure quando le fogne sono intasate, risalgono le tubature e arrivano nelle abitazioni " .

Le zone più colpite? "Le stazioni del centro, Termini, Tiburtina e Trastevere, ma anche il Pigneto". Quartiere dove vive Ylenia con il suo compagno, reduce dallo spiacevole incontro dentro il bagno di casa. "È normale che in questa zona accadono queste cose? ", la domanda posta da Ylenia su Facebook. Le risposte ricevute non l'avranno confortata: "È successo altre volte, tieni sempre la tavoletta chiusa ", "hai scelto la peggior zona ", "qui da noi si mangiano anche le valvole anti topo", "non ce la posso fare, i topi sono il mio incubo".

