PIÙ CHE SBORONE, UNO SCOPONE – FABIO TESTI HA FATTO GIRARE LE PALLE A KATIA RICCIARELLI ANNOVERANDOLA NELL’ALBO DELLE SUE CONQUISTE – “DI PESSIMO GUSTO. SE FOSSE STATO VERO NON ME LO RICORDO” HA TUONATO L’EX MOGLIE DI PIPPO BAUDO. A SALVARE TESTI DALLA FIGURACCIA C’È UN ANEDDOTO DI DALILA DI LAZZARO: QUANDO DIVIDEVA LA CASA CON UNA SUA AMICA CHE AVEVA UNA STORIA CON LUI…

Roberto Alessi per "Libero"

KATIA RICCIARELLI

Fabio Testi ha fatto girare non poco Katia Ricciarelli. Pare abbia fatto una sorta di elenco di conquiste, come fanno spesso i Casanova in pensione che si attaccano ai ricordi (finché dura la memoria). E nell' elenco c' era pure Katia Ricciarelli, che a suo tempo era una gnocca mica da ridere e non è male neanche ora.

Lui s' è vantato. Lei si è incazzata come poche: «Lo trovo poco elegante, di pessimo gusto, e poi non è vero per niente». Infine ha dato la mazzata finale al povero Testi, che a 78 anni in fondo ha ancora tutte le sue cosine a posto: «E se fosse stato vero», ha concluso Katia, «proprio non me ne ricordo, il che non depone».

fabio testi

Che sbiancata per Fabio, per fortuna che in suo soccorso arriva un libro di qualche anno fa di Dalila di Lazzaro la quale racconta che quando divideva la casa con una sua amica, questa aveva una storia con Testi (anche se nel libro non scrive il nome era lui).

katia ricciarelli

Pare che l' attore fosse messo più che bene tanto che per far ridere la compagna, se era su di giri, si metteva un ombrello appeso proprio là e riusciva anche a farlo dondolare. Katia, che ti sei persa.

mara venier e dalila di lazzaro dalila di lazzaro

KATIA RICCIARELLI PIPPO BAUDO fabio testi massaggia il lato b di asia valente 1 fabio testi massaggia il lato b di asia valente 2 KATIA RICCIARELLI PIPPO BAUDO katia ricciarelli josè carreras KATIA RICCIARELLI fabio testi FABIO TESTI KATIA RICCIARELLI JOSE CARRERAS katia ricciarelli FABIO TESTI FABIO TESTI FABIO TESTI Fabio Testi KATIA RICCIARELLI