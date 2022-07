DAGONEWS

Silicon Valley? Sex Valley! La torbida storia di corna che ha coinvolto in questi giorni Elon Musk è solo un piccolo spaccato della Silicon Valley: tra orge, martimoni aperti, strip club, i miliardari tecnologici americani hanno una morale tutta loro, come scrive il Daily Mail.

Il patron di Tesla ha negato di essere andato a letto con Nicole Shanahan, moglie di Sergey Brin, co-fondatore di Google. Eppure, non ci sarebbe niente di strano, né di inusuale, considerando le abitudini sessuali dei super-nerd della tecnologia, messe peraltro a nudo da alcuni libri (“Brotopia”, di Emily Chang e “La Valle Oscura”, di Anna Wiener).

In un articolo firmato da Tom Leonard, il tabloid britannico ha ripercorso la lunga tradizione di festini che vanno avanti ininterrottamente da anni nella “valle del silicio”.

Leonard parte raccontando una tipica scena da uno di questi party, la “festa ai confini del mondo”, ospitata da un venture capitalist nella sua casa sulla spiaggia fuori San Francisco: “L'invito specificava innocentemente l'abbigliamento – ‘avventuriero glamazon, safari chic e abbigliamento tribale della giungla’. Tra gli ospiti c'era Elon Musk, che indossava un costume nero simile a un'armatura, ornato di punte e catene d'argento. Il suo vecchio amico Sergey Brin, cofondatore di Google, un'altra delle persone più ricche del mondo, era ‘a torso nudo e con un gilet’.

Nonostante l'abbigliamento, Musk ha ribadito che la serata è stata "noiosa e aziendale, senza sesso o nudità". Forse ha passato tutto il tempo in cucina, perché una giovane donna presente all'evento, che lavorava nel settore tecnologico, ha riferito di essersi ritrovata con due coppie sul pavimento del soggiorno, ricoperto di pelliccia sintetica bianca e cuscini.

Diverse persone avevano già iniziato ad accarezzarsi l'un l'altra, ha raccontato, quando le è stata offerta dell'ecstasy in polvere in un sacchetto: la droga è notoriamente in grado di sciogliere le inibizioni tra estranei.

Quella donna era appunto Emily Chang, che nel 2018 ha scritto e pubblicato “Brotopia”, il libro che ha svelato l’anima nera della Silicon Valley: “Non l'avevo mai presa prima. Mi hanno detto che ti farà sentire rilassata e che ti piacerà essere toccata", ha ricordato, quando un imprenditore tecnologico le ha chiesto di baciarla. È stato "così strano", ha detto la donna, mentre la moglie era accanto a lui e la incoraggiava. Quando lei è scappata, lui ha continuato a seguirla durante la festa.

Scrive Leonard: “Mentre coloro che gestiscono Google, Facebook, Amazon e Uber sostengono di cambiare la società in meglio e di essere paladini di valori progressisti e ‘woke’, in realtà non sono migliori degli adolescenti di una ‘confraternita’, che si abbandonavano a un mondo di orge alimentate dalla droga e a una vita sessuale libera in cui le donne venivano sminuite e abusate.

Un altro ospite della stessa festa, Paul Biggar, ha poi dichiarato che il sex party era stato ‘molto peggio di quanto sembri’, aggiungendo: "Prima di andare ci avevano avvertito di non spaventarci per le cose che c'erano, che non erano permesse foto (!) e di non dire a nessuno quello che avevamo visto".

Eppure, quando gli è stato chiesto dell'evento, Elon Musk si è presentato come un innocente ferito. Non era successo nulla di sconveniente. Se ci sono "festini a base di sesso" nella Silicon Valley, non ne ho visto né sentito parlare. Se volete feste selvagge, siete nel posto sbagliato", ha dichiarato alla rivista di tecnologia Wired.

Riferendosi al soprannome di quelle sessioni di petting indotte da droghe a cui la donna aveva assistito, ha sbuffato: "I nerd su un divano non sono una ‘pozza di coccole’".

Anche oggi che è al centro dell’attenzione per la sua presunta relazione con Nicole Shanahan, Musk è tornato in modalità negazionismo.

“Lavoro con orari assurdi, quindi non c'è molto tempo per le sciocchezze", ha dichiarato, liquidando come "stronzate" le notizie sulla relazione riportate dal solitamente solido Wall Street Journal. Contrariamente alle affermazioni secondo cui la relazione avrebbe distrutto la loro amicizia, ha detto che lui e Brin erano stati a una festa insieme solo la sera precedente, condividendo una fotografia sui social media per dimostrarlo.

Non abbiamo ancora notizie di Brin in merito. Né tantomeno da Nicole Shanahan - ma, dicono i cinici, nella Silicon Valley dominata dagli uomini si sente raramente la parte delle donne.

Musk ha inoltre scritto su Twitter di non fare " sesso da secoli (sigh)", aggiungendo: 'Ho visto Nicole solo due volte in tre anni, entrambe le volte con molte altre persone intorno. Niente di romantico". Sarà, ma il romanticismo c’entra poco, nell’epica orgiastica della Silicon Valley. E comunque, difficile credere alla castità di Musk, considerando la mole di figli illegittimi che continuano a spuntare come funghi in giro per il mondo.

“Pensano di essere al di sopra della legge perché pensano di cambiare il mondo", ha detto ancora Emily Chang, secondo cui i miliardari tech si sentono onnipotenti. In “Brotopia” racconta ad esempio che gli uomini possono portare tutte le donne che vogliono, purché non siano accompagnati da altri maschi. Alcuni portano le loro mogli o fidanzate.

Non appena la cena - che a volte viene consumata sui corpi di donne nude - è terminata, arriva la droga. Le pillole di queste feste a volte portano il logo di grandi aziende tecnologiche.

Quando le inibizioni scompaiono, gli ospiti formano le cosiddette "pozze di coccole", dividendosi in coppie, coppie a tre o gruppi più numerosi. Alcuni si ritirano in una delle tante stanze del locale; altri non si preoccupano nemmeno di farlo e iniziano a fare sesso lì.

La notte diventa giorno, il gruppo si riunisce per la colazione, dopo la quale alcuni possono avere di nuovo rapporti sessuali", scrive Chang. “Mangiare, drogarsi, fare sesso, ripetere".

Molti potrebbero non essere sorpresi dal fatto che i re di Internet - patria della pornografia hardcore senza limiti, dei videogiochi violenti e sessualmente grafici e del trolling feroce sui social media - siano un gruppo di giovani (ormai manco tanto) uomini emotivamente bloccati. Dopotutto, il più famoso di loro - Mark Zuckerberg - ha fondato Facebook all'Università di Harvard per permettere a lui e ad altri studenti maschi di guardare le foto delle loro coetanee.

Considerando quanto si dice sulla Silicon Valley e sulla velocità con cui i suoi governanti si fanno strada tra le donne, è sicuramente possibile che Musk - la persona più ricca del mondo, la cui fortuna stimata in 208 miliardi di sterline si basa in gran parte sul controllo della casa automobilistica elettrica Tesla - e il suo vecchio amico Brin abbiano potuto mettere da parte le loro divergenze in pubblico.

La cosa straordinaria è che pochissimi, nel mondo della tecnologia, sembrano immuni da questo tipo di comportamento. Persino il cofondatore di Microsoft Bill Gates, ora impegnato a salvare il mondo dalle malattie, nascondeva un lato zozzone dietro quegli occhiali da smanettone e quegli orrendi maglioni con scollo a V.

L'anno scorso, dopo la brusca fine del suo matrimonio con Melinda, durato 27 anni e da lei definito "irrimediabilmente rotto", Gates è stato accusato di dissolutezza, tra feste in piscina senza veli, spogliarelli, relazioni extraconiugali e di una ricerca eticamente discutibile di personale femminile nei suoi primi anni di vita.

Quando era studente ad Harvard, Gates amava frequentare la famigerata “Combat Zone di Boston, con i suoi spettacoli porno, i locali di spogliarelli e le prostitute", ha raccontato il suo biografo James Wallace.

In seguito abbandonò gli studi e si trasferì a Seattle, sua città natale, per fondare la Microsoft, e organizzò "sfrenati addii al celibato" a casa sua: " visitava i nightclub di Seattle e assumeva ballerine per venire a casa sua e nuotare nudo con i suoi amici nella sua piscina coperta".

Ci sono una miriade di altri esempi simili. A maggio è stato riportato che un'ex assistente di volo della società SpaceX di Musk ha dichiarato che l'azienda le aveva versato 250.000 dollari (207.000 sterline) come risarcimento, dopo aver affermato che Elon Musk si era esposto, le aveva strofinato una gamba e le aveva fatto una proposta di sesso durante un volo per Londra. Lui ha negato tutto (sai che novità).

Nel 2014 Andy Rubin, inventore del software per smartphone Android, è stato cacciato da Google dopo essere stato indagato per violenza sessuale. Avrebbe costretto una dipendente a fare sesso orale in una stanza d'albergo nel 2013 - affermazione che lui ha negato (sai che novità, bis)

Travis Kalanick, ex amministratore delegato di Uber, nel 2014 si è vantato con GQ di essere così ricco da poter godere di donne su richiesta. "Sì, noi lo chiamiamo Boob-er", ha ridacchiato. Secondo le accuse, una volta ha portato altri dirigenti di Uber in un bar di escort-karaoke a Seoul, in Corea del Sud, dove hanno scelto le ragazze da una fila. La dirigente donna se ne andò, apparendo "visibilmente turbata".

Ma sicuramente, come Elon Musk continua a sottolineare nelle sue smentite, niente di tutto questo è il comportamento probabile di un gruppetto di “super-nerd” stacanovisti e ossessionati da Star Trek. Sembra, come direbbe lo Spock dell'astronave Enterprise, del tutto illogico.

Eppure, secondo alcuni, è proprio perché sono secchioni che si comportano così. Chiamatela pure vendetta dei nerd, ma ora che sono super ricchi e con un ego all'altezza, stanno recuperando il tempo perduto, dopo gli anni dell’adolescenza, in cui solitari, goffi e brufolosi, non riuscivano a quagliare e venivano derisi dalle donne, che presumibilmente preferivano loro i bulletti che praticavano sport.

Un dirigente della Silicon Valley senza nome ha detto a Chang che i suoi colleghi sono così ricchi e i loro prodotti così famosi che i "ragazzi che non riuscivano a conquistare una ragazza al liceo" possono comportarsi come vogliono con le donne e non hanno certo bisogno di essere vincolati alla monogamia.

Un altro libro da leggere per capire meglio il clima di sottomissione e follia che si respira nella Silicon Valley è “La Valle oscura”, di Anna Wiener, che racconta il sessismo e la denigrazione continua delle donne subita nelle grandi aziende tecnologiche americane.

Wiener per esempio cita citato un collega che aveva una particolare app per smartwatch, che serviva solo per riprodurre in loop una GIF animata del seno di una donna che "rimbalzava in eterno".

In un'atmosfera del genere, anche se Musk avesse avuto una relazione con la moglie di Brin, sarebbe così sorprendente, nel vuoto morale della Silicon Valley, se i due continuassero a essere visti insieme alle feste?

Certo, Brin stesso non è certo irreprensibile. Una volta è stato soprannominato il "playboy di Google" per il suo coinvolgimento sessuale con i dipendenti, spingendo il responsabile delle risorse umane dell'azienda a definire il suo comportamento "una denuncia per molestie sessuali pronta a scattare".

Nel 2013 si è separato dalla prima moglie Anne Wojcicki dopo aver avuto una relazione con una dirigente di Google di nome Amanda Rosenberg. Lui aveva 40 anni e due figli piccoli, lei 27.

L'ex CEO di Google Eric Schmidt ha rivelato di avere un matrimonio aperto e di aver insonorizzato il suo nido d'amore a New York, dove ha portato una serie di fidanzate molto più giovani. C'è un detto popolare tra le donne che cercano di trovare marito nella Silicon Valley: "Le probabilità sono buone, ma la merce è strana".

"Se dobbiamo credere alle storie scioccanti che provengono dal centro dell'universo tecnologico - conclude Leonard - 'strano' è un grottesco eufemismo".

