29 mar 2022 17:18

PIÙ CHE TRAPPER, TEPPISTI - UN'ALTRA BAND A CUI RIESCE MEGLIO SUONARLE CHE SUONARE: È FINITO A GIUDIZIO UN QUARTETTO DI MUSICISTI-PUGILI CON L'ACCUSA DI VIOLENZA PRIVATA E SEQUESTRO DI PERSONA DOPO L'AGGRESSIONE A UN GRUPPO RIVALE IN ZONA PORTONACCIO, A ROMA - I DELINQUENTI POI AVEVANO PURE MESSO ONLINE IL VIDEO, COSÌ COME AVEVANO FATTO PER IL PESTAGGIO DI UN BENGALESE IN STRADA: IN QUESTO CASO DEVONO RISPONDERE DI INCITAMENTO ALL'ODIO RAZZIALE…