mario caucci a non e' l'arena 2

La burrascosa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato l'argomento protagonista della prima puntata di Non è l'Arena del 2023, programma domenicale condotto da Massimo Giletti in onda su La7. A tornare sulla discussa vicenda Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, la nuova fiamma del Pupone che, in collegamento ha svelato dei retroscena e degli aspetti inediti sulla sua passata relazione.

mario caucci a non e' l'arena 4

Dopo le presentazioni, l'impreditore Mario Caucci ha spiegato al conduttore e giornalista Massimo Giletti il motivo per cui ha scelto di parlare e di apparire per la prima volta in televisione: «Ho deciso di parlare perché questa storia è la pagina più nera della mia vita». […] «Noemi è una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole dalla sua vita e dove vuole arrivare, e dove è ora lo dimostra pienamente.

totti noemi bocchi

È una donna che se non si ha un carattere estremamente forte è in grado di farti prendere correnti diverse rispetto ai tuoi interessi». «È tutto finalizzato a raggiungere uno stato di vita molto alto», conclude lapidario. […] L'imprenditore lancia un messaggio all'attuale compagno di Noemi Bocchi: «Totti, come la maggior parte delle persone che vivono queste problematiche, secondo me ha fatto un errore sfasciando la sua famiglia. Per la famiglia bisogna combattere sempre, perché andare è la cosa più semplice, rimanere era la cosa più difficile, ma che alla fine avrebbe fatto la differenza».

