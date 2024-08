E PLURIBUS…YUNUS – IL PREMIO NOBEL PER LA PACE, MOHAMMAD YUNUS, HA ACCETTATO IL RUOLO DI CHIEF ADVISER IN BANGLADESH: SARÀ LUI IL CAPO DEL GOVERNO PER 90 GIORNI, DURANTE LA TRANSIZIONE IN VISTA DELLE NUOVE ELEZIONI – NEL PAESE ASIATICO DA SETTIMANE MONTA LA PROTESTA: CI SONO STATI 300 MORTI NEGLI SCONTRI CON LA POLIZIA E IERI LA PREMIER, SHEIKH HASINA, È STATA DESTITUITA (ED È VOLATA IN INDIA) - VIDEO

MUHAMMAD YUNUS

Liberata la leader dell'opposizione in Bangladesh

(ANSA-AFP) - L'ex premier e leader dell'opposizione in Bangladesh, Khaleda Zia, è stata rilasciata dopo anni di arresti domiciliari. Lo rende noto il portavoce del suo partito.

"È stata liberata", ha detto A.K.M Wahiduzzaman, portavoce del Bangladesh National Party, il giorno dopo l'ordine di rilascio impartito in seguito alla presa di controllo da parte dei militari dopo la destituzione della premier, Sheikh Hasina, fuggita in India.

sheikh hasina

Bangladesh scioglie Parlamento,Nobel Yunus per transizione

(ANSA) - Il presidente del Bangladesh ha sciolto il parlamento, una richiesta chiave degli studenti che hanno guidato le manifestazioni che hanno portato alla destituzione della premier Sheikh Hasina, si legge in un comunicato. Intanto il premio Nobel per la pace Mohammad Yunus ha accettato il ruolo di Chief Adviser, la funzione di capo del governo per 90 giorni durante la transizione tra un governo eletto e il successivo. Lo scrive il quotidiano di Dacca The Daily Star.

SHEIKH HASINA - PREMIER BANGLADESH scontri e proteste in bangladesh 11 scontri e proteste in bangladesh 8 scontri e proteste in bangladesh 14 scontri e proteste in bangladesh 9 ESERCITO IN PIAZZA A DACCA, IN BANGLADESH proteste e scontri in bangladesh 2 PROTESTE IN BANGLADESH proteste e scontri in bangladesh proteste e scontri in bangladesh sheikh hasina 1

MUHAMMAD YUNUS yunus bek yevkurov e khalifa haftar 4 MUHAMMAD YUNUS