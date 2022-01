IL PM DI MILANO PAOLO STORARI RISCHIA IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO! LA PRIMA COMMISSIONE DEL CSM GLI HA APERTO LA RELATIVA PROCEDURA PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE E FUNZIONALE - NON È LA PRIMA INIZIATIVA CHE VIENE PRESA DA PALAZZO DEI MARESCIALLI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI CHE SONO STATI PROTAGONISTI DEI CONTRASTI ALLA PROCURA DI MILANO: UN'ALTRA PROCEDURA PENDE NEI CONFRONTI DEL PM FABIO DE PASQUALE…

PAOLO STORARI

(ANSA) - Il pm di Milano Paolo Storari rischia il trasferimento d'ufficio. La Prima Commissione del Csm gli ha aperto la relativa procedura per incompatibilità ambientale e funzionale. Non è la prima iniziativa che viene presa da Palazzo dei marescialli nei confronti dei magistrati che sono stati protagonisti dei contrasti alla procura di Milano: un'altra procedura pende nei confronti del pm Fabio De Pasquale. Entrambi saranno ascoltati dalla Prima Commissione ,per difendersi dalle contestazioni mosse nei loro confronti, a fine gennaio, durante una trasferta in programma a Milano nell'ultima settimana di gennaio.

FABIO DE PASQUALE