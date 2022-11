16 nov 2022 17:39

I PM DI SIENA DIRANNO FINALMENTE LA VERITÀ SULLA MORTE DI DAVID ROSSI? – OGGI NICOLA MARINI, ALDO NATALINI E ANTONINO NASTASI SARANNO ASCOLTATI A GENOVA, DOVE SONO INDAGATI PER FALSO IDEOLOGICO. CI SONO DIVERSE COSE CHE NON TORNANO SUL PRIMO SOPRALLUOGO NELL’UFFICIO DEL MANAGER DI MPS, MORTO IL 6 MARZO 2013: IN PARTICOLARE LA FOTO DEI TRE PRESUNTI BIGLIETTI DI ADDIO DI ROSSI, CHE A DETTA DEGLI INQUIRENTI SAREBBERO STATI RITROVATO NEL CESTINO MA CHE NELLE FOTO UFFICIALI APPAIONO RICOMPOSTI TRA LE PAGINE DI UN LIBRO – IL SERVIZIO DELLE “IENE”