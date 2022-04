18 apr 2022 19:00

UN PO' TROPPA PASSIONE - IN NIGERIA UNO STUDENTE E' MORTO DURANTE LA RIEVOCAZIONE DELLA CROCEFISSIONE DI GESU': IL RAGAZZO E' CADUTO DURANTE LA MESSA IN SCENA DELLA PASSIONE DI CRISTO - I PRESENTI HANNO INIZIALMENTE PENSATO FOSSE PARTE DELLO SPETTACOLO, MA QUANDO SI SONO ACCORTI CHE IL GIOVANE SANGUINAVA E NON RIUSCIVA A RIMETTERSI IN PIEDI...