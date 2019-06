UN PO DI MISTERI – SI INDAGA SULLA MORTE DEL DIPLOMATICO DELLE BAHAMAS E DELL'AMICO RIPESCATI NEL FIUME PO A TORINO – HANNO DORMITO, ALMENO PER UNA NOTTE, IN UN APPARTAMENTO IN ZONA MIRAFIORI. A PRENOTARE L'ALLOGGIO NON SAREBBE STATO NESSUNO DEI DUE. MA UN TERZO UOMO, CHE PERÒ NESSUNO AVREBBE MAI VISTO - LE LORO VALIGIE SONO SPARITE, LE CHIAVI DELLA CAMERA NON SONO MAI STATE RESTITUITE E IL TELEFONINO...

Due amici d' infanzia cresciuti alle Bahamas e volati in Europa per studiare all' Università e specializzarsi. Uno a Vienna, per diventare diplomatico, l' altro a Londra, per affermarsi come docente di Psicologia. Il destino li ha fatti incontrare per l' ultima volta a Torino, negli ultimi giorni di maggio. E lì i due amici sono morti, non si sa come, non si sa esattamente quando. I loro corpi sono stati ritrovati nelle acque del fiume Po a quindici ore l' uno dall' altro.

Il cadavere di Alrae Keiron Ramsey, diplomatico di 29 anni residente a Vienna, è stato ripescato martedì pomeriggio all' altezza del Ponte Isabella. Il corpo dell' amico, Blair John, di 28 anni, è stato notato ieri mattina, quattro chilometri più avanti, nel Po, verso la Colletta. Sul doppio giallo indaga la squadra Mobile.

John avrebbe dovuto seguire un convegno di psicologia al Lingotto, la scorsa settimana. Ramsey era a Torino per trascorrere qualche giorno con lui. Hanno dormito, almeno per una notte, in un appartamento prenotato con Airbnb in via La Loggia 2, zona residenziale Mirafiori, vicino al quartiere in cui si sarebbe svolto il convegno. La madre di John ha detto di aver sentito per l' ultima volta il figlio il 30 maggio. Poi nulla.

Sono spariti entrambi. Così come le loro valigie. E c' è un altro mistero: a prenotare l' alloggio in via La Loggia - per quattro notti e tre persone - non sarebbe stato nessuno dei due. Ma un terzo uomo, che però nessuno avrebbe mai visto.

Ieri a Torino sono arrivati i funzionari del consolato delle Bahamas. La sorella di John era in città già da lunedì, giorno in cui si è rivolta alla polizia per denunciare la scomparsa del fratello. Per risolvere il caso bisognerà attendere le autopsie. Non ha dubbi il questore di Torino Giuseppe De Matteis che ha detto: «Non emergono dalle analisi del medico legale elementi che portino a ritenere che i due ragazzi siano stati vittime di delitti o atti violenti».

Sul cadavere di Ramsey c' era una ferita sul capo, compatibile con una caduta. Il corpo di John non presenterebbe contusioni particolari. I corpi sarebbero rimasti in acqua da 24 a 72 ore. «La scorsa settimana mio figlio avrebbe dovuto seguire un convegno a Torino», ha riferito la madre di Blair, confermando la presenza del figlio in città per motivi di studio. I due giovani si sarebbero dovuti incontrare il 29 maggio. Non si sa però quando siano morti. Ma ci sono due elementi temporali utili: l' ultima telefonata della madre di Ramsey al figlio, che risale al 30 maggio.

E la testimonianza del gestore dell' appartamento affittato con Airbnb dalla coppia. Un uomo che vive a Torino e che agli investigatori della Mobile ha confermato di avere avuto una prenotazione per quattro notti, molto probabilmente tra il 28 e il 31 maggio. «Prenotazione per tre ospiti», ha detto. Ma chi è il terzo uomo? Non si sa. Così come non si sa chi sia stato a prenotare: una persona che il proprietario dell' alloggio dice di non avere mai visto.

Le chiavi della camera non sono mai state restituite. Nella camera da letto sono rimasti alcuni effetti personali che sono stati sequestrati, assieme al telefonino di Ramsey: la sua analisi sarà determinante per l' indagine coordinata dalla pm Giulia Rizzo, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio come atto dovuto, ovvero per poter procedere a verificare ad ampio raggio gli ultimi giorni di vita dei due amici.