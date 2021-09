22 set 2021 17:27

POCHE SCUSE, COME POTEVA NON SAPERE? - BILL GATES, OSPITE DI UNA TRASMISSIONE TV, E' STATO INCALZATO DA UNA GIORNALISTA SUI SUOI RAPPORTI CON IL PEDOFILO EPSTEIN - IN EVIDENTE IMBARAZZO, HA RIPETUTO CHE E' STATO "UN ERRORE ENORME" CENARE INSIEME A LUI E DI NON AVERNE TRATTO QUANTO SPERATO (DONAZIONI PER LA SUA FONDAZIONE)... - VIDEO