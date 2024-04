21 apr 2024 13:48

PER POCHI CHE GUADAGNO, GLI ALTRI SUBISCONO L’ASSALTO - ALLE CANARIE IN 60MILA SONO SCESI IN PIAZZA CONTRO IL TURISMO DI MASSA CHE FA ARRICCHIRE COMMERCIANTI, RISTORANTI E STRUTTURE RICETTIVE, CREANDO PERO’ UNA MAREA DI PROBLEMI AI RESIDENTI – L’ASSALTO DEGLI STRANIERI HA PROVOCATO UN'ESCALATION DEI PREZZI DEGLI ALLOGGI, NON DISTRIBUISCE RICCHEZZA TRA LA POPOLAZIONE E FINISCE PER SFRUTTARE L’AMBIENTE E LE RISORSE NATURALI...