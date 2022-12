23 dic 2022 19:40

POG-FREE! - MATHIAS POGBA, IL FRATELLO DEL CENTROCAMPISTA DELLA JUVENTUS, TORNA IN LIBERTÀ: HA LASCIATO IL CARCERE IN CUI ERA DETENUTO DALLO SCORSO 17 SETTEMBRE - IL 32ENNE ERA STATO ARRESTATO PER L'INDAGINE SULL'ESTORSIONE E LE MINACCE NEI CONFRONTI DEL FRATELLO - MATHIAS POGBA SI TROVA ORA SOTTO CONTROLLO GIUDIZIARIO: NON PUÒ CONTATTARE LA MADRE E IL FRATELLO, NON È AUTORIZZATO A LASCIARE IL TERRITORIO E NON PUÒ UTILIZZARE I...