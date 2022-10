21 ott 2022 10:03

E POI CI CHIEDIAMO PERCHÉ IN SICILIA LA SANITÀ NON FUNZIONA – A PALERMO I FINANZIERI HANNO ESEGUITO UN'ORDINANZA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 10 PERSONE, FINITE NEL MIRINO DURANTE UN’INDAGINE SU UN GIRO DI TANGENTI E GARE TRUCCATE PER 700 MILIONI IN ALCUNE AZIENDE SANITARIE – GLI INDAGATI, CHE SGANCIAVANO MAZZETTE A FUNZIONARI PUBBLICI PER AGGIUDICARSI GLI APPALTI, SONO ACCUSATI DI CORRUZIONE, RICICLAGGIO, EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI E…