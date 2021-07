VI SIETE CHIESTI PERCHE' CONTE NON SFANCULI GRILLO E SI METTA IN PROPRIO, COME GLI SUSSURRANO DA TEMPO CASALINO E TRAVAGLIO? LA RISPOSTA LA DA' UGO MAGRI: "HA TANTA VOGLIA DI COMANDARE E POCA VOGLIA DI FARSI IL MAZZO. PER UN PARTITO OCCORRE SGOBBARE. ASCOLTARE GENTE, SCOVARE CANDIDATI, TENERE COMIZI, PRESENZIARE CONVEGNI, SCAPICOLLARSI SU E GIÙ PER LO STIVALE. STRINGERE MANI SUDATE, BACIARE VECCHIETTE, FARE SELFIE CON SCONOSCIUTI, DEDICARE GIORNATE INTERE A RIUNIONI. E POI UN PARTITO COSTA. NON SPICCIOLI: FIUMI DI SOLDI. CHI LI METTE? LA SCOMMESSA DI GRILLO È CHE IL SUO RIVALE ALLA FINE CALERÀ LE PIUME. PERCHÉ LO CONSIDERA TROPPO FIGHETTO E PERBENINO"