2 lug 2019 10:32

E POI DICI CHE NON HA RAGIONE SALVINI - A LODI, ARRESTATE 11 PERSONE PER UNA TRUFFA DI QUATTRO ONLUS CHE SI OCCUPAVANO DI ACCOGLIENZA MIGRANTI - LE ORGANIZZAZIONI AVREBBERO UTILIZZATO FALSI DOCUMENTI PER PARTECIPARE AI BANDI PUBBLICI. IN QUESTO MODO AVREBBERO INCASSATO PROFITTI ILLECITI PER CIRCA 7 MILIONI DI EURO, UTILIZZANDONE 4,5 PER “SCOPI PERSONALI”