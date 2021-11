E POI DICI CHE VACCINI E GREEN PASS NON SERVONO - MATTIA FELTRI: "RICORDATE COME CAMPAVAMO UN ANNO FA? VI DO UNA MANO. 3 NOVEMBRE 2020: 353 MORTI, 28 MILA NUOVI CONTAGI. C'ERANO AMBULANZE INCOLONNATE AL PRONTO SOCCORSO DI FOGGIA, I SINDACI CHIEDEVANO ULTERIORI RISTORI PER I GESTORI DEI LOCALI, SI CERCAVA DI SCONGIURARE LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PRIMARIE, I MEDICI PIEMONTESI DICEVANO CHE I LORO OSPEDALI ERANO FUORI CONTROLLO, IL SINDACO DI ROMA CHIEDEVA DI USARE GLI OBITORI DELLE UNIVERSITÀ, LA PUGLIA RICHIAMAVA I MEDICI E GLI INFERMIERI IN PENSIONE…"

Ma voi ricordate come campavamo un anno fa? Vi do una mano. 3 novembre 2020: 353 morti (ieri sono stati 63), 28 mila 224 nuovi contagi (ieri 5 mila 188), 203 nuovi ricoveri in terapia intensiva per un totale di 2 mila 225 (ieri i ricoveri in terapia intensiva sono scesi di quattro e in totale sono 203), mille e 274 ricoveri non in terapia intensiva (ieri trentuno).

Sono andato a vedere le notizie del 3 novembre 2020, sempre a proposito del Covid: ambulanze incolonnate al pronto soccorso di Foggia, i sindaci chiedono ulteriori ristori per i gestori dei locali, si cerca di scongiurare la chiusura delle scuole primarie, i medici piemontesi dicono che i loro ospedali sono fuori controllo, il sindaco di Roma chiede di usare gli obitori delle università, a Venezia chiudono i caffè storici di piazza San Marco, una bozza del governo prevede il coprifuoco dalle 22 alle 5, già da una settimana sono stati richiusi cinema e ristoranti, la Puglia richiama i medici e gli infermieri in pensione, Bolzano e dieci comuni della provincia entrano in zona rossa, già in zona rossa la Calabria, rischiano Campania e Abruzzo.

Notizie di ieri, però dalla Germania: centonovantaquattro morti, nuovi contagi con picchi di trentamila al giorno, ormai si parla di quarta ondata, nessun risarcimento ai non vaccinati che vanno in quarantena, il ministro della Salute, Jens Spahn, chiede sui pass vaccinali lo stesso rigore italiano: in due giorni a Roma, ha detto, ho dovuto esibirlo più volte che in quattro settimane qui. Perdonate, c'è una notizia anche dall'Italia: martedì Giorgia Meloni ha definito il Green Pass un «provvedimento delirante».

