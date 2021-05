POI DICI IL MERCATO DI WUHAN - IN UN SUPERMERCATO A ROMA, UN CLIENTE RIPRENDE UN TOPO CHE MANGIA ALL'INTERNO DEL BANCO GASTRONOMIA - IL VIDEO RISALE A DUE MESI FA E AL PROPRIETARIO DEL NEGOZIO SAREBBERO STATI CHIESTI DEL SOLDI IN CAMBIO DEL SILENZIO, MA ALLA FINE IL VIDEO E' STATO DIFFUSO... - CHISSA' SE QUALCHE POVERO DISGRAZIATO HA AVUTO MODO DI DEGUSTARE IL CIBO DOPO IL PASSAGGIO DEL RATTO...

C.R. per "il Messaggero"

Topi Prati Roma

Topo Prati Roma 3

Un topo che scorrazza su un bancone di un supermercato, alcune persone che lo filmano e poi il video che gira sul web e diventa virale tanto da raggiungere un milione di followers sulla pagina Instagram di Welcome to favelas, storico gruppo che racconta tutto quello che accade nella Capitale.

Accade in un supermercato del Centro, in viale Angelico, nel quartiere Prati e mentre un cliente riprende la scena c'è chi si chiede: «Ma come sia mai possibile?». Una persona dietro il balcone a un certo punto risponde: «Sarà entrato con la pioggia...».

Topo Prati Roma 2

LE CONSEGUENZE La scena ovviamente ha riscontrato una grande attenzione sul web anche perché il topo che appare nel video è veramente grande. Non è chiaro quando il filmato sia stato girato, sembra addirittura si tratti di un video di due mesi fa, ma fatto sta che online da ieri sono stati centinaia i commenti dei romani su quella scena così orribile di un ratto dentro una vetrina di un bancone di un supermercato mentre passeggia tra i vari prodotti che dovevano essere offerti e venduti ai clienti. Insomma, un topo che banchetta in un bancone di una gastronomia di un supermercato fa veramente ribrezzo senza considerare le conseguenze, pesantissime, per le condizioni igieniche violate.

I PROBLEMI Il proprietario del negozio avrebbe addirittura ricevuto minacce e richieste di soldi affinché la storia, ossia il video, non fosse pubblicato e quindi non girassero sul web. Sembra che abbia addirittura pagato per non far diffondere la grave notizia, ma alla fine il video con il roditore che banchetta nel banco frigo è uscito fuori, ha fatto il giro del web e ha provocato tantissime reazioni.

Topo Prati Roma 3

LA SICUREZZA Il problema dei roditori purtroppo è cosa nota nella Capitale dove ogni giorno ci sono tanti topi che scorrazzano per i giardini, ma anche sul lungotevere. Trastevere è uno dei luoghi più colpiti, ma ora anche il centralissimo quartiere Prati sale in cima alla lista delle zone di Roma colpite dai roditori.

Insomma da tempo i residenti del Centro chiedono una maggiore attenzione ai problemi di igiene pubblica, in primis vorrebbero una battaglia decisa contro i roditori che, come si sa, sono portatori di tantissime malattie. Oltre a essere spaventosi.