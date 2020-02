POI DICONO CHE GLI ALLARMISTI SIAMO NOI: IN GRAN BRETAGNA SONO IN CRISI ISTERICA! - DOPO IL PRIMO DECESSO (UN INGLESE CHE ERA A BORDO DELLA ‘DIAMOND PRINCESS’), DA LONDRA È TUTTO UN FIORIRE DI ARTICOLI CONTRO GLI ITALIANI E I MANCATI CONTROLLI DEI VOLI DA MILANO – MA CON 19 CASI CONFERMATI FORSE È BENE CHE INIZINO A GUARDARE ANCHE AL CONTAGIO "MADE IN UK" - VIDEO

Coronavirus: morto un britannico, era sulla Diamond Princess

DIAMOND PRINCESS

(ANSA) - E' morto un britannico che si trovava a bordo della nave da crociera Diamond Princess e che era stato trovato positivo al coronavirus. Lo riferisce l'agenzia giapponese Kyodo. Il Foreign Office non ha ancora commentato. Si tratta del primo cittadino britannico vittima dell'epidemia. Il Foreign Office ha fatto sapere a caldo di star controllando la notizia, ma la conferma del ministero della Sanità del Giappone toglie ogni dubbio. La viceministra britannica della Sanità, Jo Churchill, ha da parte sua confermato alla Bbc di essere stata informata fin da ieri che l'uomo - un anziano, a quanto se ne sa - era "in condizioni molto, molto precarie". "I miei pensieri sono per la sua famiglia in questo momento", ha aggiunto Churchill, a nome anche del governo.

il daily mail e i mancati controlli a heathrow sui voli dall'italia

UNITED VIRUS - IL REGNO UNITO SULL'ORLO DI UNA CRISI DI PANICO

DAGONEWS

nick dixon si lamenta per i mancati controlli a heathrow sui voli in arrivo dall'italia

Poi siamo noi gli allarmisti! Il Regno Unito è sull'orlo di una crisi di panico per il coronavirus. Mentre il paese registra il primo morto (un uomo che si trovava a bordo della crociera “Diamond Princess”) i tabloid britannici - tra cui il popolarissimo Daily Mail - stanno facendo una campagna mediatica durissima contro l’Italia e gli italiani. Oggi a finire nel mirino è l’aeroporto di Heathrow, dove i passeggeri in arrivo dall’Italia non vengono sottoposti a controlli sanitari, nonostante “uno dei pazienti affetti da Coronavirus abbia preso la malattia in Italia senza aver visitato le città focolaio del Nord Italia”.

medico con tuta a buxton

il video del giornalista inglese che entra a heathrow senza controlli sanitari

Un reporter della trasmissione di iTv “Good Morning Britain” ha condiviso un video su Twitter di lui che arriva nell’aeroporto londinese da Milano senza essere sottoposto ad alcun controllo o termoscanner. Dalla città della Madonnina al più frequentato scalo londinese ci sono decine di voli giornalieri e quindi - è il timore dei giornali d’Oltremanica - è molto facile che qualche contagiato stia arrivando o arrivi presto. Ma più che agli italiani dovrebbero guardarsi in casa: in Gran Bretagna - Italia o no - ci sono 19 casi confermati. E stanno pensando di chiudere le scuole per due mesi (sic!) e di sospendere la Premier League. Provvedimenti che nemmeno “Giuseppi” con il pullover o Fontana con la mascherina si sono mai sognati di prendere. Non sarà che l’epidemia è già arrivata e non sanno come contenerla?

