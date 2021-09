17 set 2021 17:13

POI NON LAMENTATEVI DEI BAMBINI CHE FRIGNANO - IN PROVINCIA DI BERGAMO, QUATTRO PALAZZINE SONO STATE EVACUATE PER UNA FUGA DI GAS INTORNO ALLE 2 DI NOTTE – IN TOTALE SONO 12 LE FAMIGLIE CHE SONO STATE FATTE USCIRE DALLE LORO ABITAZIONI – A DARE L’ALLARME È STATO UN BAMBINO DI 3 ANNI CHE NON RIUSCIVA A PRENDERE SONNO: QUANDO I GENITORI HANNO APERTO LA FINESTRA, HANNO…