4 ago 2020 19:58

E POI VI CHIEDETE PERCHÉ TRUMP NON VUOLE GIORNALISTI ALLA CONVENTION REPUBBLICANA? - IL PUZZONE DICE CHE SUL NUMERO DI MORTI L'AMERICA È "PIÙ BASSA DEL RESTO DEL MONDO" E JONATHAN SWAN DI “AXIOS” RIBATTE: “COSA? NON È VERO” - IN REALTÀ HANNO RAGIONE TUTTI E DUE: I GRAFICI CHE AVEVA IN MANO TRUMP SI RIFERIVANO AL NUMERO DI VITTIME IN RAPPORTO AI CONTAGI, MA NON IN PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE…