23 giu 2021 18:07

POLEMICHE DA PORNOSTAR - MILES LONG, EX DIVO DEL PORNO CHE SI E' TROMBATO PIU' DI 4 MILA DONNE, VA IN TV E TEORIZZA CHE GUARDARE UN PORNO NON SIGNIFICA "VOLERLO IMITARE": "LE PERSONE GUARDANO DOCUMENTARI SUI PILOTI D'AEREI, MA DOPO NON SI METTONO A GUIDARE UN VELIVOLO" - MA LA PRESENTATRICE LO ZITTISCE: "MA LE PERSONE NON HANNO UN AEREO, MENTRE IL SESSO FA PARTE DELLA VITA DI TUTTI..."