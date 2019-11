LA POLITICA SI FA IN FAMIGLIA – AGNESE ZINGARETTI, FIGLIA DEL SEGRETARIO DEL PD NICOLA, È STATA ELETTA RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI DEL LICEO MAMIANI DI ROMA, CHE HA UNA LUNGA TRADIZIONE POLITICA - L’ANNO SORSO FU OCCUPATO E TRA I “LEADER” DELLA RIVOLTA C’ERA IL FIGLIO DEL VICE SINDACO DI ROMA LUCA BERGAMO

Lorena Loiacono per www.leggo.it

AGNESE ZINGARETTI

Di padre in figlio. Anche la politica è una passione di famiglia. Quasi ereditaria. E' così che ieri, alle elezioni dei rappresentanti degli studenti del liceo Mamiani, tra i 4 ragazzi eletti c'è anche il nome di Agnese. Studentessa modello dell'ultimo anno. Agnese di cognome fa Zingaretti. Si tratta infatti della figlia più grande di Nicola Zingaretti, Governatore della Regione Lazio e segretario del Pd.

Agnese, seguendo le orme del padre, ha deciso di scendere in campo per la propria scuola. Facendosi portavoce dei problemi e dei progetti degli studenti E i compagni di viale delle Milizie, ascoltando il suo programma elettorale, hanno deciso di darle fiducia, eleggendola come rappresentante. Un bel risultato per la giovane Zingaretti ma anche per i suoi compagni visto che, come accade raramente, le tre liste in corsa al Mamiani sono state tutte rappresentate. Ogni lista ha avuto infatti almeno un candidato eletto. Chi conosce bene le dinamiche delle elezioni studentesche, sa che un risultato simile non è poi così frequente.

LICEO MAMIANI ROMA

E il Mamiani torna quindi a far parlare di sé per i suoi studenti figli d'arte, l'arte della politica in questo caso. Agnese Zingaretti infatti non è la prima ad avere un papà in politica e a decidere di prendere la stessa strada, facendosi portavoce dei coetanei. Un anno fa infatti, lo storico liceo di Prati veniva occupato e tra i ragazzi in protesta salì alla ribalta il nome di Giacomo Bergamo, figlio di Luca Bergamo attuale vice sindaco in Campidoglio. All'epoca la protesta del liceo contro le politiche governative leghiste sembrava contrastare con l'alleanza dei grillini, di cui fa parte Luca Bergamo, con la Lega contro cui andava quello striscione che, sventolando dalle finestre del Mamiani, recitava a caratteri cubitali Mai con Salvini.

NICOLA ZINGARETTI

La tradizione politica del Mamiani ha radici lunghissime, a Roma e non solo: la lista dei politici che hanno studiato tra i banchi di via delle Milizie va da Altiero Spinelli, membro della commissione europea, a Giovanni Battista Bachelet, da Roberto della Seta a Gianni Borgna. Senza contare tutti i ragazzi che dal Mamiani sono entrati a far parte delle associazioni studentesche universitarie.

alcol e canne durante l'occupazione del liceo mamiani 5 LICEO MAMIANI ROMA 1