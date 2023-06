UNA POLIZIOTTA È STATA UCCISA DURANTE UNA SPARATORIA A ROMA DA UN SUO COLLEGA. PAOLA ROMANO È MORTA IN TARDA MATTINATA NELL’ANDRONE DEL PALAZZO DOVE VIVEVA, NEL QUARTIERE SAN BASILIO. LA VITTIMA, SPOSATA CON UN POLIZIOTTO, LAVORAVA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, MA ERA FUORI SERVIZIO. IL KILLER, MASSIMO CARPINETI, SI È DATO ALLA FUGA IN MACCHINA ED È STATO TROVATO POCO DOPO SENZA VITA: SI È UCCISO, SPARANDOSI

1. UCCIDE POLIZIOTTA A COLPI DI PISTOLA NELLE PERIFERIA DI ROMA, TROVATO L'ASSASSINO: È UN AGENTE SI È SPARATO IN MACCHINA

Marco Carta, Andra Osssino, Giuseppe Scarpa per www.repubblica.it

OMICIDIO POLIZIOTTA A SAN BASILIO 1

Due, forse tre colpi. Tutti sparati da distanza ravvicinata, alla testa di una poliziotta uccisa questa mattina nell’androne del suo palazzo, in via Rosario Nicolò, a Torraccia. È stata uccisa da Massimiliano Carpineti, poliziotto anche lui.Si indaga per femminicidio.

L'agente Pierpaola Romano, sposata con l'agente Adalberto Montanaro, entrambi di Caserta, non era in servizio oggi e non era andata alla Camera dei Deputati, dove solitamente si reca.

L'uomo è fuggito a bordo di una macchina bianca per poi essere ritrovato poco dopo, senza vita, in via Nino Tamassia, poco distante dal luogo del delitto, si era sparato.

OMICIDIO POLIZIOTTA A SAN BASILIO 2

2. POLIZIOTTA UCCISA A ROMA, OMICIDA ERA UN SUO COLLEGA

(ANSA) - Era un agente di polizia anche l'aggressore della donna uccisa nell'androne di un palazzo in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio a Roma. L'uomo si sarebbe allontanato in auto dopo l'omicidio e si sarebbe tolto la vita in auto con la stessa arma.

OMICIDIO POLIZIOTTA NEL QUARTIERE SAN BASILIO A ROMA