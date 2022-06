orietta berti 1

Da www.liberoquotidiano.it

Insieme per la prima volta in un trio scoppiettante, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti si sono unite nel format più simpatico degli ultimi tempi: Quelle brave ragazze è un programma prodotto da Sky Original e realizzato da Blu Yamazine.

Da Madrid a Siviglia, dal Deserto di Tabernas a Granada fino a Valencia le tre ragazze, sono sempre accompagnate dal loro autista tuttofare Alessandro Livi, un affidabile bodyguard e un prezioso aiutante, a bordo dell’iconico e iper riconoscibile van leopardato rosa shocking stanno girando alla scoperta di nuove abitudini degli abitanti della Capitale spagnola e dei suoi locali più famosi.

Il simpaticissimo documentario sta facendo divertire, e non poco, il pubblico italiano condividendo aneddoti particolari della vita delle tre signore italiane. Tra i tanti racconti delle artiste, uno fra tutti ha stupito i fan. È stata Orietta nazionale ha raccontare di quando, in tournée con la sua band, durante una serata di svago i suoi musicisti hanno mangiato un polpo femmina in calore scatenando l'inferno. "Se il polpo è femmina ed è in calore devi andare all’ospedale. Perché hai le allucinazioni" ha raccontato la cantante nazionale il sito Spyit.

La Berti è poi scesa nel dettaglio: "E’ successo così ai miei musicisti, erano in quattro. Una notte li abbiamo sentito urlare, eravamo in hotel, io ho pensato che si fossero drogati e abbiamo chiamato l’ambulanza. Il medico che li ha visitati ha capito che la causa è stata il polipo. Bisogna fare attenzione". Un racconto che ha dell'incredibile e che ora farà riflettere due volte chi deciderà di mangiare il polpo al ristorante.

