17 mar 2023 13:23

IL POLSO PER IL MALAFFARE – È STATO ACQUISTATO DA UNA DONNA, CON DUE CARTE DI CREDITO E LA RIMANENZA IN CONTANTI, IL ROLEX REGALATO DA MATTEO MESSINA DENARO AL FIGLIOCCIO PER LA CRESIMA: 6.300 EURO DI CUI SI TROVA TRACCIA ANCHE IN ALCUNI PIZZINI DEL BOSS – LA GIOIELLERIA DI PALERMO, CHE IN QUELL’OCCASIONE NON HA COMPILATO LA SCHEDA CLIENTE, SI DIFENDE: “NON POSSIAMO CERTO OBBLIGARE I CLIENTI, CHE TALVOLTA OPPONGONO RAGIONI DI PRIVACY...”