17 set 2019 13:03

POLVERE HAI, POLVERE RITORNERAI - IN MESSICO, MUORE PER UN’OVERDOSE DI COCAINA LA “KARDASHIAN DEI NARCOS”, CLAUDIA OCHOA FELIX - EX INDOSSATRICE, REGINETTA SOCIAL, SI ERA LEGATA AL CAPO DI UNA BANDA AL SERVIZIO DEL SOCIO DEL “CHAPO”, ISMAEL ZAMBADA - E’ DIVENTATA FAMOSA PER LA SUA CRUDELTÀ…