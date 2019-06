POLVERE ALLA POLVERE, MA LE CENERI? – A CAGLIARI UN PENSIONATO DI 81 ANNI È STATO DENUNCIATO PER AVER DISPERSO SENZA AUTORIZZAZIONE LE CENERI DELLA MOGLIE IN MARE - IN REALTÀ L’UOMO ERA ANDATO AL LARGO SU UNA BARCA, MA L’URNA GLI È CADUTA DALLE MANI E QUALCHE GIORNO DOPO HA FATTO LA SUA RICOMPARSA SU UNA SPIAGGIA…

Era il sogno di sua moglie Angela ed Emilio aveva deciso di esaudirlo. Con un po' di ritardo, è vero, ma quando ha affidato le ceneri della sua compagna di vita alle onde del Poetto si è quasi sentito sollevato. Felice, certo di aver fatto l' estremo regalo alla sua amata. «Ho aspettato un giorno di maestrale e sono andato al mare.

Ho portato con me l' urna con le ceneri di Angela e l' ho consegnata alle correnti. Me lo aveva detto tante volte, sognava che i suoi resti finissero in acqua, pensava che sarebbe stato questo il modo di riconciliarsi eternamente col mare». Ma Emilio non aveva fatto i conti con le mareggiate e non aveva messo in conto che l' ultimo regalo per la moglie potesse diventare per lui un guaio giudiziario.

L' aspetto più paradossale di questa storia è che dopo qualche giorno al largo, l' urna con la ceneri di Angela è tornata a riva. Prima sballottata dalle onde e poi scaraventata vicino alla spiaggia più frequentata di Cagliari. La visita dei carabinieri Qualcuno ha notato quello strano oggetto galleggiante e l' ha recuperato. C' era il nome della moglie di Emilio Costantini, ex ferroviere originario di Brindisi che vive a Cagliari dai tempi del servizio militare, e così il pensionato ottantunenne si è ritrovato i carabinieri sulla porta di casa.

«Avevano l' urna in mano e mi hanno chiesto se la riconoscessi - racconta - Io ovviamente non ho negato e ora rischio di finire sotto processo per aver deciso di esaudire il sogno estremo di mia moglie». L' accusa, contenuta in una denuncia già trasmessa in Procura, è quella prevista dall' articolo 411 del codice penale, cioè la dispersione non autorizzata di ceneri. Dei resti di Angela, il pensionato pugliese, non si sarebbe mai voluto separare.

E per oltre sei anni si è tenuto l' urna dentro casa. Alla fine ha ceduto e col rischio di essere sfrattato ha deciso di organizzare l' ultimo viaggio per la moglie. «Quando sono andato al mare il vaso mi è persino scivolato di mano, ma sembrava uno scherzo del destino. Ero felice perché in quel momento mi sembrava che Angela fosse volata in mare come sperava.

Ora mi è crollato il mondo addosso ma quando mi ritroverò di fronte al giudice cercherò di spiegargli la mia storia e i miei sentimenti. Voglio sperare che il senso del mio gesto possa almeno suscitare un po' di clemenza. D' altronde non ho fatto del male a nessuno».

