POLVERE SEI E CONCIME DIVENTERAI – DAL 2027 IN CALIFORNIA DOPO LA MORTE SI POTRÀ DECIDERE DI DIVENTARE CONCIME PER CAMPI E GIARDINI - IL PROCEDIMENTO PREVEDE CHE I RESTI VENGANO MESSI IN UN CONTENITORE D'ACCIAIO GRANDE DUE METRI E MEZZO E COPERTI DI MATERIALE ORGANICO BIODEGRADABILE, TIPO CIOCCHI DI LEGNO, FIORI, PAGLIA ED ERBA MEDICA - I MICROBI SVOLGERANNO IL LORO COMPITO, TRASFORMANDO I COMPONENTI IN ELEMENTI NUTRIENTI PER IL TERRENO. TUTTO IL PROCESSO DI DECOMPOSIZIONE SI COMPLETA IN…

Massimo Basile per www.repubblica.it

cadavere compostabile 3

Polvere sei e polvere ritornerai. La California ha preso alla lettera la citazione della Genesi e ha firmato una legge che offrirà dal 2027 un'alternativa alla sepoltura tradizionale e alla cremazione dei defunti: diventare concime per i campi e per i giardini, e senza produrre inquinamento.

Un modo di lasciare questa vita a impatto zero, la vera "transizione ecologica" ultraterrena. Il governatore democratico Gavin Newsom ha firmato la nuova legge che renderà legale, tra quattro anni, la possibilità di utilizzare i resti umani per farne materiale organico.

bara defunto 2

Il procedimento prevede che i resti della persona deceduta vengano messi in un contenitore d'acciaio grande due metri e mezzo e coperto di materiale organico biodegradabile, tipo ciocchi di legno, fiori, paglia e erba medica. I microbi poi svolgeranno il loro compito, trasformando i vari componenti in elementi nutrienti per il terreno. Tutto il processo di decomposizione ecologica si completa in circa trenta giorni.

cadavere compostabile 1

Quello che resta dentro i contenitori viene poi curato da personale specializzato per un periodo che va da due a sei settimane. I membri della famiglia potranno usare il composto umano come qualsiasi altri tipo di composto, dal giardino di casa ai prati, oppure donare il tutto perché venga sparso nelle aree verdi. Ogni corpo umano può produrre composto sufficiente a coprire un'area di trenta metri quadrati.

Gli altri Stati in cui la pratica è legale

La legge portata avanti in California è nata dall'obiettivo di ridurre le emissioni che, per esempio, producono le procedure per la cremazione. Negli Stati Uniti ogni anno la cremazione sprigiona nell'aria 360 mila tonnellate metriche di diossido di carbonio. Dissolversi tra elementi biodegradabili della natura è il modo più ecologico di farlo. "Con il cambiamento climatico e l'innalzamento del livello dei mari - ha dichiarato Cristina Garcia, la rappresentante democratica che ha presentato la legge - questa scelta offre un'alternativa che non produrrà emissioni".

bara defunto 1

Anche i costi sono più contenuti rispetto a una sepoltura tradizionale o alla cremazione: dai 7500 dollari di media di questi due sistemi, il Nor, acronimo che sta per Natural Organic Reduction, cioè 'riduzione naturale organica', costa circa 4-5 mila dollari. La California è il quinto Stato a legalizzare il compostaggio umano: la pratica è già legale a Colorado, Vermont, Washington e Oregon.

cadaveri compostabili

In almeno altri dodici Stati ci sono persone che, non ufficialmente, si rivolgono a società specializzate per trasformare i loro cari in terreno buono per parchi, prati e giardini. Con la consolazione di guardare il prato fiorito davanti a casa e pensare che, in fondo, chi è andato via, non lo ha fatto davvero.

cadavere compostabile 2 cimitero