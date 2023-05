LA POLVERIERA BALCANICA STA PER ESPLODERE (E NOI CI SIAMO DENTRO FINO AL COLLO) – SONO 14 I SOLDATI ITALIANI RIMASTI FERITI NEGLI SCONTRI TRA I NAZIONALISTI SERBI E LA POLIZIA KOSOVARA, A ZVECAN: SONO ALPINI CHE DA GENNAIO COMANDANO LA MIOSSIONE NATO “KFOR” – LA TENSIONE È INIZIATA AD APRILE, QUANDO SI È VOTATO PER ELEGGERE I NUOVI SINDACI NEI COMUNI DEL NORD DEL KOSOVO. I CITTADINI SERBI (IN QUELLA ZONA, LA MAGGIORANZA) HANNO BOICOTTATO IL VOTO, SOSTENUTI DA BELGRADO. PRISTINA HA DECISO DI FAR INSEDIARE COMUNQUE LE NUOVE AMMINISTRAZIONI LOCALI E…

1. COME SONO NATE LE VIOLENZE E QUALI SEGNALI C’ERANO DA GIORNI?

Estratto dell’articolo di I. Soa. per il “Corriere della Sera”

1 Come si è arrivati agli scontri di ieri a Zvecan?

La crisi nei comuni del Nord del Kosovo è iniziata ad aprile. Il 23 si è votato per eleggerne i nuovi sindaci. Ma i cittadini serbi — nel Paese 120 mila su 1,8 milioni, nella zona non in minoranza — hanno boicottato il voto, sostenuti da Belgrado.

L’affluenza è stata molto bassa: 3,47%. E ha portato all’elezione di quattro sindaci di etnia albanese che […] i serbi della regione considerano illegittimi. […]

2 C’erano avvisaglie?

Continue, da almeno due anni. Perdura dal 2021, ad esempio, la «crisi delle targhe» al confine tra Kosovo e Serbia. Le autorità di Pristina hanno vietato di circolare alle auto con targa serba, che devono così fermarsi al confine, svitare la targa, avvitarne una kosovara. Per mesi ci sono stati blocchi stradali e anche spari sulle forze Nato […].

3 Ci sono negoziati?

Tra febbraio e marzo, sotto l’egida del rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, si sono tenuti vari incontri bilaterali […] . A Ohrid, in Macedonia, si è giunti a marzo ad un possibile compromesso. Belgrado, che comunque non riconosce il governo di Pristina, dovrebbe non opporsi più all’ingresso del Kosovo negli organismi internazionali.

Pristina, viceversa, dovrebbe finalmente concedere ai serbi nel Paese la possibilità di federarsi in una «Comunità dei municipi serbi», […] sempre negata, perché aumenterebbe molto l’influenza serba nel Paese. L’accordo […] è stato raggiunto, ma i due presidenti Vucic e Kurti non lo hanno firmato.

Kosovo, battaglia tra serbi e Nato 34 militari feriti, 14 sono italiani

Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per “la Repubblica”

I nazionalisti serbi della frangia più estrema – e tifosi del presidente russo Vladimir Putin – volevano aggredire la cerimonia di insediamento di un sindaco di etnia albanese a Zvecan, un piccolo paese nel nord del Kosovo a pochissima distanza dal confine serbo, e nelle cariche in piazza hanno ferito 34 soldati della Kfor, la Forza Nato di interposizione, e tra loro anche 14 soldati italiani che si erano messi in mezzo e li avevano fermati.

Tre degli italiani sono stati portati via su un elicottero militare verso l’ospedale del quartier generale Kfor a Pristina, sono in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, per fratture e ustioni da bombe molotov. Non succedeva da dieci anni che uomini della Kfor fossero feriti mentre erano in servizio.

I soldati […] sono alpini del nono reggimento “L’Aquila”, che da fine gennaio aveva preso il comando della missione Nato con il compito molto ambizioso di prevenire […] le violenze in Kosovo fra i serbi e i kosovari di etnia albanese. I manifestanti hanno fatto muro […]e sono arrivati preparati con petardi che contenevano chiodi e bottiglie incendiarie. Hanno trovato sul posto le unità speciali Rosu della polizia kosovara, con le quali c’è una lunga storia di tensioni fortissime e che considerano provocatori.

Una macchina è stata incendiata, su altre sono apparse a vernice le “Z” che dall’invasione in Ucraina sono il simbolo internazionale del militarismo del Cremlino. Fonti mediche serbe locali dicono che ci sono stati 53 feriti e che una persona è in pericolo di vita.

[…] I ministri della Difesa e degli Esteri, Guido Crosetto e Antonio Tajani, sono in contatto con il contingente italiano e con le autorità di Serbia e Kosovo. Per Crosetto «è di vitale importanza mitigare le tensioni e scongiurare ogni possibile escalation tra le parti».

Non è una fiammata di violenza che arriva a sorpresa, […] molti temevano che l’insediamento di tre sindaci di etnia albanesi […] avrebbero scatenato proteste e aggressioni.

C’erano state trattative diplomatiche discrete con il primo ministro kosovaro Albin Kurti, per rimandare le cerimonie e gli inevitabili scontri, ma così non è stato. Ieri il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato in una conferenza stampa che «dicevamo da mesi che una cosa del genere poteva succedere, ma nessuno ci ascolta. Avevamo chiesto ai soldati della missione Kfor di non far entrare i sindaci albanesi nei municipi, ma loro invece di fermarli li hanno protetti».

