Dagotraduzione da Study Finds

Morire mentre si fa l'amore è qualcosa che la maggior parte delle persone immagina accada solo agli anziani. Tuttavia, un nuovo studio rivela che problemi cardiaci improvvisi possono colpire anche i giovani adulti mentre fanno sesso.

Un team di St. George's, Università di Londra, sostiene che, anche se la morte durante una notte di sesso è rara, gli uomini di mezza età non sono le uniche persone a rischio da "controllare" durante un momento di passione. In una revisione di quasi 6.900 casi di morte cardiaca improvvisa tra il 1994 e il 2020, i ricercatori hanno scoperto che solo 17 decessi si sono verificati durante o entro un'ora dal rapporto sessuale, cioè solo lo 0,2 percento.

Gli autori dello studio hanno notato che l'età media delle persone morte mentre facevano l'amore era di soli 38 anni! E il 35 per cento erano donne. Entrambe queste cifre differiscono notevolmente da studi precedenti che hanno esaminato la morte improvvisa per problemi cardiaci durante il sesso.

In effetti, uno studio tedesco su 32.000 morti improvvise in un periodo di 33 anni aveva rilevato che lo 0,2% era morto durante il sesso, ma l'età media di questi individui era di 59 anni e la stragrande maggioranza erano uomini. Nella maggior parte dei casi, gli uomini sono morti per un attacco di cuore (o infarto del miocardio), ma un docente senior di patologia chimica dell'Università di Westminster afferma che non è l'unica cosa che può causare la morte improvvisa durante un'avventura in camera da letto.

«Ci sono molte ragioni per cui questo accade alle persone. Nella maggior parte dei casi, è causato dallo sforzo fisico dell'attività sessuale, o da farmaci da prescrizione (farmaci per curare la disfunzione erettile, ad esempio), o droghe illegali, come la cocaina, o entrambi», scrive David Gaze, che non ha assunto parte allo studio, in La conversazione .

A differenza dei precedenti rapporti, il team di St. George ha scoperto che gli attacchi di cuore non erano la principale causa di morte tra le persone che morivano durante una sessione di sesso. Invece, il 53 per cento aveva un cuore strutturalmente sano, ma è morto per un improvviso ritmo cardiaco anormale. I medici chiamano questa condizione sindrome da morte aritmica improvvisa o SADS.

Un altro 12 per cento è morto per una dissezione aortica, in cui gli strati nella parete della grande arteria cardiaca che fornisce sangue al corpo si strappano. Ciò fa sì che il sangue fluisca tra gli strati della parete, facendo gonfiare l'arteria che alla fine esplode.

Il resto dei casi era dovuto ad anomalie strutturali nel cuore della persona o a rare condizioni genetiche chiamate canalopatie. Le anomalie strutturali in genere compaiono a causa della cardiomiopatia, una malattia del muscolo cardiaco che rende più difficile pompare il sangue in tutto il corpo.

Per quanto riguarda i problemi genetici, le canalopatie si verificano quando i canali ionici che lasciano passare sodio e potassio dentro e fuori le cellule del cuore smettono di funzionare correttamente. Questo può alterare la corrente elettrica attraverso il muscolo cardiaco e far battere l'organo in modo irregolare.

Sebbene queste morti siano rare, i nuovi risultati identificano un rischio per le persone di età inferiore ai 50 anni, non solo per gli anziani.

«I giovani adulti a cui sono state diagnosticate queste condizioni dovrebbero chiedere consiglio al proprio cardiologo sul rischio associato all'attività sessuale. Tuttavia, la bassa incidenza di morte in questi studi suggerisce che il rischio è molto basso, anche nelle persone con patologie cardiache esistenti», raccomanda Gaze.

Ma i ricercatori notano che il sesso è anche molto benefico per la salute fisica e mentale. Studi precedenti mostrano che l'atto sessuale può abbassare la pressione sanguigna, rafforzare il sistema immunitario e migliorare il sonno. Fare sesso e raggiungere l'orgasmo rilascia anche l'ormone ossitocina, l '"ormone dell'amore". L'ossitocina svolge un ruolo chiave nella creazione di fiducia e nel legame tra le persone.