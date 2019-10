UNA POMPA E VIA! – I GIOVANI PREFERISCONO IL SESSO ORALE E VIVONO QUESTO TIPO DI INTIMITÀ SENZA TROPPO COINVOLGIMENTO EMOTIVO QUASI AL PARI DI UNA STRETTA DI MANO – SECONDO UNO STUDIO I RAGAZZI PREFERISCONO POSTICIPARE IL MOMENTO DEL SESSO COMPLETO E SONO CONVITI CHE DISTRIBUIRE FELLATIO E CUNNILINGUS A PERFETTI SCONOSCIUTI NON SIA RISCHIOSO…

Emilia Urso Anfuso per “Libero quotidiano”

Agli italiani piace il sesso orale. Sia farlo sia riceverlo. Secondo il recente rapporto Censis-Bayer - pubblicato lo scorso anno - studiando i comportamenti di un campione di 1.860 persone nella fascia di età dai 18 ai 40 anni, cunnilingus e fellatio sono praticati dall' 80,7% degli italiani.

In alcuni casi la preferenza sembrerebbe determinata dalla scelta di concedersi ma non troppo: mancanza di tempo e voglia, secondo alcuni sessuologi, farebbero protendere - in special modo l' universo femminile - a una sessione di fellatio piuttosto che a una maratona di sesso in camera da letto o in altre sedi.

Eppure non è sempre così: regalare piacere con la bocca non è poi tanto male, anzi. La capacità di generare momenti di pura felicità eleva all' ennesima potenza l' autostima, ed è così per entrambi i sessi.

Più recentemente si è scoperto che tra i giovanissimi la pratica del sesso orale è cresciuta in maniera esponenziale, tanto che a preferirla è oltre l' 80% di ragazze e ragazzi, che vivono questo tipo di intimità senza troppo coinvolgimento emotivo: quasi al pari di una stretta di mano o poco più. Certi adulti staranno inorridendo leggendo questi dati, ma se si approfondiscono le ragioni di questa tendenza, apparirà tutto molto meno morboso e peccaminoso.

Oggi si tende a non anticipare troppo il primo rapporto completo, e dedicarsi a sistemi alternativi rende possibile la scoperta del proprio corpo e di quello dell' altro, da vivere non più come un momento sacrale di coinvolgimento amoroso, quanto una via di mezzo tra scoperta e condivisione. Una sorta di rito iniziatico del terzo millennio.

Questa tendenza tra i giovani è generalizzata a livello internazionale. Già da alcuni anni si sta studiando questo tipo di fenomeno, tanto che negli USA è motivo di ricerche che confermano come la scelta cada in maniera preponderante sulle effusioni intime piuttosto che sui rapporti completi. I modelli sociali sono cambiati nel corso degli ultimi trent' anni, e se negli '80 gli adolescenti che avevano già avuto rapporti completi erano circa il 50% oggi la percentuale è al ribasso.

Una maggiore consapevolezza dei rischi legati alle malattie sessualmente trasmissibili è tra i motivi di questo cambiamento. Non è un caso se a preferire lo scambio di coccole labiali, siano persone di ogni età con un livello maggiore di scolarizzazione. La conoscenza fa la differenza, anche in questo caso.

Se però analizziamo le evoluzioni sociali degli ultimi decenni, possiamo affermare che la sessualità, oggi, è vissuta in maniera molto più libera rispetto a un tempo: il piacere non è considerato come elemento esclusivo all' interno della coppia, quanto un diverso modo di passare del tempo insieme piacevolmente, specialmente quando si è ancora minorenni.

Attenzione però, è anche bene soffermarsi sui rischi che fellatio e cunnilingus, praticati tra persone conosciute da poco possono provocare sulla salute. Molte persone ritengono che favorire gli scambi intimi attraverso la bocca protegga da ogni rischio di contagio. Nulla di più sbagliato. Gonorrea, Sifilide, Clamidya e HIV si possono contrarre se non si proteggono le mucose labiali con gli stessi metodi usati per i rapporti completi: i preservativi.

Questa soluzione è sconosciuta ai più, eppure dovrebbe essere un' informazione da diffondere attraverso campagne di sensibilizzazione a livello nazionale. Indossare un preservativo sulla lingua protegge dal rischio di trasformare il piacere fisico in una vera tragedia. Meglio prevenire. D' altronde l' incontro - per fini sessuali - tra persone sconosciute è anch' esso un tema che bisognerebbe approfondire e comprendere meglio.

Le APP di incontri, disponibili per Smartphone, nascono come funghi e le utilizzano in egual misura giovani e adulti. L' approccio sessuale è immediato, ma i rischi non sono certo da sottovalutare. Occhio!

