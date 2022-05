LE POMPE ITALIANE SONO PIU' CONVENIENTI: ORA SONO GLI SVIZZEROTTI CHE VENGONO A FARE IL PIENO IN ITALIA PERCHÉ DA NOI LA BENZINA COSTA MENO - DOPO IL TAGLIO DELLE ACCISE SUL CARBURANTE VOLUTO DAL PREMIER DRAGHI LA SITUAZIONE SI È RIBALTATA E GLI ELVETICI PRENDONO D’ASSALTO I DISTRIBUTORI ITALIANI PER FARE BENZINA...

Andrea Pelagatti per blitzquotidiano.it

pompa benzina

Da marzo in poi, gli automobilisti italiani si erano riversati in Svizzera per fare il pieno di benzina perché in Italia costava troppo. Ma dopo il taglio delle accise sul carburante voluto dal premier Draghi la situazione si è ribaltata. Ora costa meno da noi fare benzina.

Gli svizzeri prendono d’assalto i distributori italiani per fare benzina

Una cosa mai vista. Gli automobilisti svizzeri che si recano in massa in Italia per fare benzina mettendo in ginocchio i distributori ticinesi. Un quadro impensabile fino a pochissimo tempo fa. Infatti, fino a marzo scorso, avveniva l’esatto opposto. Erano gli italiani a prendere d’assalto la Svizzera per fare il pieno del carburante e comprare altri generi commerciali come sigarette e cioccolato (venduti a prezzi più convenienti rispetto a quelli del nostro Paese).

POMPA DI BENZINA

Svizzeri in Italia per fare benzina, decisivo il taglio delle accise sul carburante del governo Draghi

Il governo Draghi ha spiazzato la Svizzera. Adesso la benzina è meno cara nei nostri distributori. Questo, ovviamente, ha messo in ginocchio quelli ticinesi.

C’è un esodo di automobilisti svizzeri nel nostro Paese per fare il pieno di benzina. La spiegazione? Il taglio delle accise sul carburante voluto dal governo Draghi ha indotto gli svizzeri a recarsi nel nostro Paese per fare il pieno di benzina. Insomma, nel giro di poche settimane, si è completamente ribaltato lo scenario della seconda metà di marzo. Ora sono gli svizzeri che vengono in Italia e non il contrario.

POMPA DI BENZINA POMPA DI BENZINA POMPA DI BENZINA POMPA DI BENZINA 1