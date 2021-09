POMPE ALLE STELLE: IL PIL IN ITALIA CRESCE DEL 6%, LA BENZINA DI PIÙ: 1,670 EURO AL LITRO. È IL LIVELLO PIÙ ALTO DALLA FINE DEL 2014. SALE ANCHE IL PREZZO DEL DIESEL, IN RIALZO DI 6,58 CENTESIMI - ECCO QUANTO COSTA FARE UN PIENO - UN RINCARO CHE EQUIVALE, SU BASE ANNUA, A UNA MAZZATA PARI A 338 EURO ALL’ANNO PER LA BENZINA E A 299 EURO PER IL GASOLIO...

pompe di benzina

Il prezzo della benzina sale ancora e si porta ai massimi degli ultimi sette anni. Secondo le rilevazioni settimanali del Mite, il prezzo medio della verde in modalità self si è attestato nella settimana appena trascorsa a 1,670 euro al litro (in rialzo di 8,58 centesimi), ovvero al livello più alto dalla fine dell’ottobre 2014, quando viaggiava in media a 1,681 euro.

Salgono i prezzi di benzina e diesel

Sale anche il prezzo del diesel, in rialzo di 6,58 centesimi, a 1,516 euro al litro. “Dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, – rileva l’Unione consumatori – un pieno da 50 litri è aumentato di 11 euro e 46 cent per la benzina e di 9 euro e 88 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 15,9% e del 15%. Su base annua è pari a una stangata ad autovettura pari a 275 euro all’anno per la benzina e 237 euro per il gasolio.

pompe di benzina

Quanto costa fare un pieno di benzina o diesel

In un anno, dalla rilevazione del 21 settembre 2020, quando la benzina era pari a 1,389 euro al litro e il gasolio a 1,267 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 14 euro e 10 cent in più per la benzina e 12 euro e 46 cent in più per il gasolio, con un rialzo, rispettivamente, del 20,3% e del 19,7%.

Un rincaro che equivale, su base annua, a una mazzata pari a 338 euro all’anno per la benzina e a 299 euro per il gasolio”, conclude l’associazione.

benzinaio chiuso