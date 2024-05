26 mag 2024 10:00

POMPO LE VISUALIZZAZIONI OGGI E GUADAGNO DOMANI - IN CINA, UN UOMO È STATO CONDANNATO A UN ANNO E TRE MESI DI CARCERE PER AVER USATO 4.600 TELEFONI PER CREARE FINTE VISUALIZZAZIONI DI UN LIVE-STREAM, ARRIVANDO A GUADAGNARE PIU' DI 415 MILA DOLLARI IN 4 MESI - IL FURBETTO AVEVA COMPRATO SERVIZI VPN E APPARECCHIATURE DI RETE PER FAR ENTRARE SIMULTANEAMENTE TUTTI GLI SMARTPHONE IN UN LIVE-STREAM, GONFIANDO I CONTEGGI DI INTERAZIONI E AVREBBE VENDUTO QUESTO SERVIZIO AD ALTRI "STREAMER" CHE…