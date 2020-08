28 ago 2020 15:42

UN PONTE AEREO PER I POSITIVI - LA PROTEZIONE CIVILE STA PREDISPONENDO UN PIANO DI RIENTRO A CASA, UTILIZZANDO NAVI O AEREI DEDICATI, PER LE DECINE DI TURISTI E LAVORATORI CHE SONO RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 E CHE SI TROVANO IN ISOLAMENTO NEI LUOGHI DI VILLEGGIATURA IN SARDEGNA...