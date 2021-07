UN PONTE A LUCI ROSSE – AD AMSTERDAM È STATO INAUGURATO IL PRIMO PONTE STAMPATO IN 3D – PROGETTATO DAL DESIGNER OLANDESE JORIS LAARMAN PRODOTTO DALLA SOCIETÀ MX3D, IL PONTE È POSIZIONATO SU UNO DEI CANALI PIÙ ANTICHI DEL QUARTIERE A LUCI ROSSE DELLA CITTÀ – ALL’INAUGURAZIONE ERA PRESENTE ANCHE LA REGINA D’OLANDA MAXIMA… - VIDEO

Lungo i famosi canali di Amsterdam è sorto un nuovo punto di riferimento high-tech. Questa nuova passerella in acciaio è stata creata utilizzando un tipo di tecnologia di stampa 3D, chiamata produzione additiva ad arco di filo, sviluppata dalla società MX3D con sede a Amsterdam.

Il ponte futuristico è stato progettato dal designer olandese Joris Laarman e posizionato su uno dei canali più antichi del quartiere a luci rosse di Amsterdam. L'installazione del ponte è il culmine di diversi anni di lavoro. MX3D ha dato il via al progetto nel 2015, quando ha proposto di stampare un ponte metallico con la sua innovativa tecnologia di stampa 3D robotica su larga scala.

