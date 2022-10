IL PONTE DELLE SPIE – CHI HA COLPITO IL VIADOTTO TRA RUSSIA E CRIMEA? GLI UCRAINI, DOPO AVER FESTEGGIATO CON VIDEO E MEME, PROVANO AD ADDOSSARE LA COLPA AI RUSSI, MA CI SONO ORMAI POCHI DUBBI SUL FATTO CHE SIANO STATI I SERVIZI SEGRETI SPECIALI DI KIEV. MA CHI HA DATO IL VIA LIBERA? È UNA DOMANDA CHE SI FANNO A WASHINGTON, DOVE SI LAMENTANO DA SETTIMANE CON ZELENSKY PER LA MANCATA COMUNICAZIONE: CI SONO FRONDE CHE SI MUOVONO SENZA COORDINARSI CON IL GOVERNO? – L’AUTISTA DEL CAMION, L’IPOTESI DI UN COMMANDO VIA MARE E IL TRITOLO DALLA BULGARIA: I PUNTI OSCURI DELL’ATTACCO

1 - L'AUTISTA, IL TRITOLO: I DUBBI SULL'ESPLOSIONE

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

esplosione ponte kerch crimea vista dal satellite

Chi ha colpito, ma non affondato, il ponte che collega Russia e Crimea? La domanda rimbalza sui media mondiali, ma a Washington diventa un serio problema politico per Joe Biden. Tra i giornalisti della capitale circola una ricostruzione, difficile però da verificare direttamente. Subito dopo l'esplosione sotto la campata più alta del Kerch, figure non meglio precisate delle autorità ucraine avrebbero fatto sapere ai reporter americani che sarebbero stati loro a organizzare l'azione.

volodymyr zelensky

Ma poche ore dopo Mykhailo Podoloyak, il consigliere più stretto di Volodymyr Zelensky, offriva una versione completamente diversa: «La risposta va cercata in Russia». Secondo il governo di Kiev l'attacco porta alla luce «il conflitto tra differenti segmenti dell'establishment di sicurezza russo». Il consigliere di Zelensky ha spiegato al Corriere che l'attentato sarebbe parte di una manovra condotta dall'Fsb, i servizi segreti interni, in combutta con forze paramilitari come la brigata Wagner per rovesciare il ministro della Difesa, Sergei Shoigu.

mykhailo podolyak

Vladimir Putin, invece, ribalta le accuse: «È un atto di terrorismo» pianificato e portato a termine dall'intelligence agli ordini di Zelensky. Per tutta la giornata gli analisti hanno esaminato il video che ha ripreso il momento della detonazione.

Gli investigatori di Mosca ritengono che l'esplosivo fosse contenuto in un camion proveniente dalla Russia. Il proprietario del veicolo è Samir Yusubov, un venticinquenne di Krasnodar, una città non lontana dal Mar d'Azov. Sabato mattina, però, al volante c'era un suo parente, Makhir Yusubov. Per altro non sappiamo ancora se sia proprio Makhir la terza vittima finora accertata. Le altre due sono un uomo e una donna che viaggiavano nella direzione opposta.

esplosione ponte kerch crimea

L'istruttoria russa, però, ha diverse incongruenze. Il camion sarebbe stato imbottito di tritolo all'insaputa dei proprietari. Inoltre i fotogrammi mostrano il veicolo superare indenne, integro, il punto della fiammata.

La pista più quotata,quindi, resta quella ucraina. Il sito della Bbc , per esempio, evoca la possibilità di un sabotaggio via mare. Un commando, o addirittura un drone, avrebbe collocato le cariche sotto i pilastri. Le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso anche un'increspatura del mare che potrebbe essere stata provocata da un'imbarcazione.

esplosione ponte kerch crimea 3

Non sarà facile stabilire esattamente che cosa sia successo. Mosca e Kiev continueranno a scambiarsi accuse. Ma anche l'amministrazione Biden vorrà capire chi ha fatto saltare il ponte e, soprattutto, chi ha dato il via libera. La Casa Bianca e il Pentagono si sono già lamentati diverse volte con Zelensky: ci dovete informare dei vostri piani. È possibile ci siano formazioni che si muovono senza coordinarsi con il governo centrale ucraino.

Spezzoni dei servizi segreti, milizie, eccetera. Sarà il tema dei prossimi giorni qui a Washington. Intanto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha commentato l'allarme di Biden sull'«Apocalisse» nucleare: «Sono parole che riflettono quanto sia alta la posta in gioco».

2 - «ESPLOSIVO DALLA BULGARIA» L'AUTISTA ALL'OSCURO DI TUTTO

Estratto dell'articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

esplosione ponte kerch crimea

Le indagini dei servizi segreti russi sono arrivate a un punto. L'attacco al Ponte di Kerch, in Crimea […] è un atto di terrorismo internazionale, partito dal territorio di un Paese che è Nato e membro dell'Unione europea, la Bulgaria. Coinvolti cittadini sia russi che stranieri. Il responso degli 007 di Mosca, riportato ufficialmente ieri al Cremlino, induce Putin a indicare lui stesso per la prima volta, come responsabile, l'intelligence di Kiev.

[…] In un video dell'incontro con il direttore del Comitato investigativo russo, Aleksander Bastrjkin, lo zar ha così voluto rispondere anche ai blogger militari che lo avevano criticato per aver mantenuto il silenzio. «Non ci sono dubbi - ha detto -. Si tratta di un attacco terroristico volto a distruggere le infrastrutture civili critiche della Federazione russa.

il ponte di kerch distrutto dopo l esplosione

Gli autori e gli esecutori testamentari, coloro che l'hanno ordinato, sono i servizi speciali dell'Ucraina».

Tocca a Bastrjkin entrare poi nel dettaglio: «L'esplosivo utilizzato per l'attentato viene dalla Bulgaria. Gli investigatori e gli agenti dell'Fsb, i nostri servizi, sono stati in grado di identificare i sospetti coinvolti nell'attacco terroristico al Ponte di Kerch.

L'esplosivo è partito dalla Bulgaria, ha fatto tappa in Georgia, Armenia, Ossezia del Nord e Krasnodar. Con l'aiuto degli ufficiali operativi Fsb, abbiamo potuto identificare dei sospettati tra coloro che potrebbero aver perpetrato l'attacco terroristico».

[…] Le immagini delle telecamere a circuito chiuso sono chiare: inquadrano il momento in cui il camion-bomba esplode e si polverizza in una terrificante nuvola bianca. L'irruzione delle forze speciali russe nella casa dell'intestatario del Tir, un giovane di Krasnodar, ha completato il quadro. L'autista, riferisce su Telegram l'ex consigliere di Putin Serghei Markov, non era consapevole di avere un ordigno a bordo.

ucraini felici per l esplosione del ponte di kerch in crimea. 2

Doveva essere a tempo, o innescato a distanza. Un altro ben informato canale Telegram, Mash, vicino agli 007 russi, spiega che il mezzo aveva superato i controlli sommari di polizia, ma non era stato ispezionato ai raggi X. Portava pellet, segatura di legno in cilindretti impiegata come combustibile di biomassa. Carico ordinato via Internet. […]

ucraini felici per l esplosione del ponte di kerch in crimea. ESPLOSIONE PONTE CRIMEA esplosione ponte tra crimea e russia 6 esplosione ponte kerch crimea 2 esplosione ponte kerch crimea 5 esplosione ponte kerch crimea 4 esplosione ponte crimea esplosione ponte tra crimea e russia 2 esplosione ponte tra crimea e russia 1 esplosione ponte tra crimea e russia 4 meme sull esplosione del ponte tra crimea e russia ESPLOSIONE PONTE CRIMEA IL CAMION BOMBA CONTROLLATO DAI RUSSI PRIMA DELL ESPLOSIONE 8sr ucraini felici per l esplosione del ponte di kerch in crimea.

MURALE BACIO PUTIN ZELENSKY 1 esplosione ponte tra crimea e russia 3 esplosione ponte tra crimea e russia 5 ponte sullo stretto di kerch STRANE ONDE SOTTO AL PONTE DI CRIMEA esplosione ponte kerch crimea