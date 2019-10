28 ott 2019 19:20

PORCA VACCA! È DIVENTATA UN’ATTRAZIONE DA SELFIE KNICKERS, LA MUCCA GIGANTE AUSTRALIANA CHE L’ANNO SCORSO SI È SALVATA DAL MACELLO PROPRIO PER LE SUE DIMENSIONI: DA ALLORA QUINDICIMILA PERSONE SI SONO MESSE IN FILA AL BRUNSWICK AGRICULTURAL SHOW, IN AUSTRALIA, PER FARSI UNA FOTO CON IL COLOSSALE MASCHIO CASTRATO ALTO QUASI DUE METRI E DAL PESO DI CIRCA 1.400 CHILI…(VIDEO)